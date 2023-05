Réouverture de la piscine olympique de Forbach après 3 ans de travaux

Après avoir pris leur mal en patience, les Mosellans pourront retrouver les bassins de la piscines olympique de Forbach ce lundi à 12 heures. Les travaux du bâtiment ont démarré en avril 2020. Ils ne devaient duré que deux ans. Il aura fallu plus de trois ans pour venir à bout de la rénovation de cette troisième plus grande piscine de Moselle.

En 42 ans, le bâtiment n'avait fait l'objet d'aucun travaux. Pour répondre aux nouvelles normes, le bâtiment a été désamianté. Les menuiseries extérieures ont été réhabilitées, un mur mobile installé dans le bassin olympique et un nouvel escalier d’accès aux plongeoirs de la fosse.

Les agents de la communauté de l'agglomération de Forbach visitent les vestiaires rénovés de la piscine. © Radio France - Emma Dehoey

Le coût de la réhabilitation a donc été relevé, passant de six millions à huit millions d'euros. Pour absorber cette facture, les tarifs ont augmenté de 50 centimes. Pour les adultes, le prix d'entrée passe de 4 à 4,5 euros. Pour les enfants, de 3 à 3,5 euros. Les enfants d'écoles primaires seront eux accueillis le matin gratuitement. La piscine de Forbach sera ouverte dès midi les lundis, mardis, jeudis et vendredis. La grille sera mise à jour pour juillet et août.

Un centre de préparation pour les JO 2024

Des sportifs de haut niveau dans le bassin de 50 mètres dont le carrelage a été totalement remplacé. Laurent Slavich, le directeur de la piscine de Forbach l'espère grandement : **"**Nous avons de bonnes chances de voir des équipes internationales dans nos locaux pour se préparer aux JO 2024." Le centre aquatique est inscrit dans le catalogue officiel des piscines olympiques de France pour la préparation des Jeux de Paris. "Nous sommes en contact avec le Comité International Olympique", nous confie le directeur.

Diminuer la facture énergétique de 30%

"L'enjeu de la rénovation énergétique était devenu essentiel, tant le bâtiment était vétuste", raconte Yannick Starck, directeur des services techniques à la communauté d'agglo de Forbach. Non, la piscine de Forbach n'était pas une passoire thermique, mais il y avait beaucoup de déperditions d'énergies selon Yannick Starck. Son objectif est de réduire la facture de 30%. Pour cela, les façades extérieures ont été isolées. Le système de ventilation à l'intérieur de l'enceinte a été repensé pour éviter les courants d'air. "Avant, beaucoup d'usagers se plaignaient d'avoir froid dans les vestiaires.", constate le directeur des services technique de Forbach. "Nous avons investi dans de nouvelles centrales de traitement d'air."

Une charge de travail grandissante

Durant les trois ans de chantier, les salariés ont accepté des activités annexes dans d'autres établissements. Pour accueillir le public ce lundi, l'équipe (35 employés en temps complet et 45 pour l'été) est quasiment au complet. Une réinsertion qui suscite crispation et exaspération du personnel. Hors micro, agents d'accueil et maîtres nageurs disent être réquisitionnés pour des tâches supplémentaires, dont le ménage.

Les employés s'activent avant la réouverture de la piscine de Forbach. © Radio France - Emma Dehoey

