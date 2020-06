Réouverture de la Tour Eiffel : "Même quand on est Parisien, c'est une vraie redécouverte"

La Tour Eiffel ouvre à nouveau ce jeudi matin à Paris, après plus de trois mois de fermeture liée au confinement contre le coronavirus. La directrice de la communication du monument parisien salue un "grand jour", sur France Bleu Paris. Isabelle Esnous assure que "toutes les équipes sont impatientes d'accueillir leurs premiers visiteurs".

Les personnels de la Tour Eiffel appellent les Franciliens à en profiter. "Habituellement à cette période, on reçoit beaucoup de visiteurs étrangers, précise Isabelle Esnous. Ils ne sont pas au rendez-vous pour le moment. C'est une façon presque privative de visiter. Il y aura assez peu de monde et ce sont des conditions tout à fait rares."

Même quand on est Parisien, c'est une vraie redécouverte." - Isabelle Esnous, directrice de la communication de la Tour Eiffel

Des mesures sanitaires "extrêmement strictes"

Cependant, la Dame de Fer n'accueille pas les visiteurs comme avant le confinement. Des aménagements ont été réalisés pour limiter le risque de propagation du coronavirus. La visite n'est possible que jusqu'au deuxième étage et se fait par les escaliers uniquement,cette première semaine. Les ascenseurs restent fermés jusqu'au 1er juillet. De plus, le port du masque est obligatoire pour tous les visiteurs de plus de 11 ans et des marquages au sol indiquent les bonnes distances avec les autres groupes.

Isabelle Esnous, la directrice de communication de la Tour Eiffel, souligne sur France Bleu Paris que la visite sera tout de même très attractive : "Il y a de quoi se détendre et s'amuser. Vous avez un espace qui permet de découvrir l'histoire de la Tour. On a installé une terrasse estivale qui permet de prendre un verre ou manger une glace. Et on a un plancher de verre au premier étage : on marche au dessus du vide, à 56 mètres au dessus du sol."

Pour visiter la Tour Eiffel, il est recommandé d'acheter vos billets en ligne.