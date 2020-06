La relance éco : les cinémas "très impatients de reprendre !" en Drôme et en Ardèche

Les cinémas sont autorisés à redémarrer ce lundi après plus de trois mois de fermeture. Si la majorité des salles en Drôme et en Ardèche ne rouvrent que mercredi, le Pathé de Valence relance les projections dès 16 heures ce lundi.

Tout le week-end, il y a eu du mouvement au Pathé de Valence : installation des marquages au sol, plexiglas sur les caisses, réapprovisionnement en confiserie... "on est impatient de reprendre, commente le directeur Alexandre Flubacker, je me souviens très bien de ce samedi 14 mars où on nous a dit du jour au lendemain, ou plutôt d'une heure pour la suivante "à minuit, vous fermez". Certains films qui venaient de sortir n'ont pas eu la chance de leur durée de vie normale. On les a reprogrammés notamment le biopic sur De Gaulle et La bonne épouse."

Moins de séances au redémarrage

Le Pathé est le premier cinéma à se relancer avec une réouverture dès ce lundi, mais à 16 heures. La plage horaire a été raccourcie "au démarrage, pour prendre la température". Pour cette première semaine, l'amplitude ira de 16h à 23h30 en semaine et de 14h à 23h30 le week-end. Et le nombre de séances a été divisé par deux. On doit faire attention en terme de rentabilité ajoute-t-il. Le directeur ne s'étendra pas sur les pertes de ces trois mois de fermeture, l'heure n'est pas aux comptes mais à remettre en route la fréquentation. La vingtaine de salariés reprend à temps partiel en attendant une amélioration que tous espèrent rapide.

Un fauteuil vide entre chaque personne

Le protocole sanitaire qui s'impose pour l'instant prévoit un remplissage des salles limité à 50% et un fauteuil vide entre chaque personne ou groupe de personnes. Certaines salles iront plus loin. Pour le ciné intercommunal Regain au Teil et à Cruas, "on respectera en plus une rangée sur deux vide pour rassurer les spectateurs", explique le responsable Gaël Bith. Les spectateurs seront-ils au rendez-vous alors que juin est une période traditionnellement creuse et que la météo sera estivale cette semaine ? Réponse dans la plupart des salles obscures à partir de mercredi.

Cyril Désiré, directeur du Navire à Valence et président de l'association Les Ecrans qui représente plus de 40 cinémas en Drôme Ardèche était invité de "la relance éco" ce lundi matin :