Réouverture des cinémas en Moselle : "ce qui nous inquiète, c'est le couvre-feu"

Comme tous les cinéphiles et ses collègues propriétaires ou responsables de salles de cinéma, Jean-Marc Carpels attend le 19 mai avec impatience. C'est à cette date que le gouvernement autorisera la réouverture des cinéma. Le directeur du cinéma Le Forum de Sarreguemines en profitera pour faire découvrir à son public sa 9e salle flambant neuve, aménagée durant la fermeture avec un son et une image dernier cri. Celui qui est aussi le président du Syndicat des Directeurs de Cinéma Rhin-Moselle esquisse pour France Bleu Lorraine les premières images de la reprise.

France Bleu Lorraine : Quels seront les films à l'affiche le 19 mai ?

Jean-Marc Carpels : C'est en train de s'affiner mais on a déjà une bonne tendance. On va d'abord reprendre l'ensemble des films qui avaient été arrêtés brutalement le 29 octobre, comme Adieu les cons, ADN, 100% loup... Les distributeurs de film sont en train de travailler sur le planning de reprise avec les nouveauté. Pour le 19, la Warner a calé Tom et Jerry, le 26 mai Disney a calé Cruella et ça va encore se compléter au fur et à mesure. A caractère exceptionnel, l'autorité de la concurrence a donné son accord pour qu'il y ai une concertation entre les distributeurs pour essayer de répartir au mieux ce grand nombre de films, plus de 400, qui sont disponibles pour les salles.

Les conditions de reprise vous conviennent-elles ?

La jauge à 35% pour redémarrer n'est pas un problème. Ce qui nous inquiète c'est le couvre-feu qui sera ramené à 21h le 19 mai. Notre fédération discute avec le ministère de la Culture pour qu'éventuellement, le billet de cinéma serve d'horodatage pour pouvoir sortir un peu après 21h, ce qui nous sauverait un peu nos séances de 19h30 et 20h.

Faut-il s'attendre à une hausse ou une baisse des tarifs ?

A ma connaissance on est plutôt sur une stabilité en la matière. Il s'agit maintenant de redonner envie au public de revenir dans les salles. Nous allons entrer dans une période de reconquête c'est indéniable.