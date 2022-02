Réouverture des discothèques : "je n'ai qu'une hâte, envoyer le son et faire lever les mains" pour DJ Maxro

Ce mercredi soir c'est le grand soir ! Une soirée attendue par tous les fêtards et surtout par les professionnels du monde de la nuit. Depuis le 10 décembre, vous rêvez de pouvoir vous déhancher sur le dancefloor, faire la fête jusqu'à l'aube et bien ce jour est arrivé. A partir de ce mercredi 16 février, vous pouvez de nouveau danser en discothèque, boire un verre au bar ou assister à un concert. La discothèque Le Milk Famous Club, à Saint-Jean-de-Védas, va enfin pouvoir ouvrir ses portes ce soir.

1.000 personnes attendues ce soir

L'équipe du Milk Famous Club prépare cette soirée depuis des semaines. Tout le monde s'active, à l'éclairage, derrière le bar, les platines, l'équipe n'attend qu'une chose que la soirée commence, Jean Baptiste Bertrand, est le directeur artistique : "On est très excité, très heureux de retrouver du monde. On se doit et c'est la consigne que je vais donner aux DJ d'être dans l'excellence dès le premier soir. Aujourd'hui avec les modes de consommation, avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout est très viral. On a donc cette pression de se dire est-ce que ce qu'on va leur proposer va plaire, on est excités et anxieux!"

On a la petite crainte de se dire est-ce qu'on leur plait toujours? Jean-Baptiste Bertrand, directeur artistique du Milk

Dans quelques heures, ils seront des centaines et des centaines sur cette piste de danse à se déhancher, à faire la fête jusqu'à l'aube, il faut aussi penser à gérer ces jeunes en manque de fête pour Jean-Baptiste Bertrand : "Quand on a rouvert au début les gens sont quand même très chauds, ca fait des mois qu'ils sont lâchés dans des villas, des fêtes sauvages sans contrôle. Nous c'est notre métier par l'équipe de sécurité, l'équipe de bar, l'équipe de DJ de canaliser les énergies et c'est l'intérêt des lieux professionnel de canaliser les énergies."

La soirée commence à minuit et devrait se terminer vers six heures, au programme DJ Maxro, DJ KROONER + SEELVIO. Forcément pour ces DJ cette soirée représente beaucoup pour eux, c'est un retour au travail, un retour dans cette ambiance du monde de la nuit et surtout au contact du public. Dj MaxRo lui a un seul objectif faire vibrer les fêtards: "Cette soirée c'est un peu un goût d'un jour de l'an, d'une soirée Halloween, qui sont les plus grosses soirées de l'année. On va la vivre à fond cette soirée avec des musiques fortes du moment ca peut être de la musique comme Bande Organisée et même partir sur un coup de folie, des musiques des années 80, du Michael Jackson. J'ai qu'une hâte c'est d'envoyer le son, les lumières, faire lever les mains. C'est sûr qu'on est à 100% prêt."