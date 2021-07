La plupart des discothèques des deux Charentes choisissent de ne pas rouvrir

Elles attendaient cette réouverture depuis presque un an et demi. Mais beaucoup ont finalement fait le choix d'attendre encore un peu plus. Bien que les discothèques aient l'autorisation de reprendre leur activité ce vendredi 9 juillet, elles seront très rares à le faire en Charente comme en Charente-Maritime.

A La Rochelle, seule l'Oxford, la plus grande boîte de la ville, accueillera ses premiers danseurs depuis sa fermeture lors du premier confinement, en mars 2020. A Royan, il n'y aura que L'Apogée, qui prévient qu'il vaut mieux réserver car la jauge est limitée à 310 clients, la capacité étant réduite à 75% pour tous les établissements.

Les autres discothèques importantes de Charente-Maritime, en revanche, restent portes closes. Y compris le célèbre Rancho, à Saint-Palais-sur-Mer, à côté de Royan, ou Le Végas, à Saintes, la plus grande du département. A La Rochelle, même chose pour le White Rabbit et pour le Blackout.

Sur l'île de Ré, où il ne restait déjà plus qu'une discothèque, il n'y aura aucune boîte de nuit cet été. La Pergola a pris la décision de rester en configuration bar de nuit pour toute la saison.

Sur l'île d'Oléron, où, là aussi, il n'y a qu'un seul club, Les Ecluses tentent de rouvrir pour ce premier week-end, le samedi 10 et le dimanche 11 juillet, en format boîte de nuit, et non plus seulement en bar de nuit. Les gérants décideront, après ce test, s'ils poursuivent. Mais ce sera, quoi qu'il en soit, uniquement les samedis et dimanches.

Et c'est pire encore en Charente : aucune discothèque ne rouvre ce vendredi. Huit d'entre elles se sont mises d'accord pour attendre. Seule La Maison Blanche devait rouvrir, mais doit procéder à quelques réajustements pratiques auparavant.

Encore trop de contraintes

Il y a encore trop de contraintes, pour pouvoir rouvrir, estiment la plupart des gérants de discothèques. Le pass sanitaire, imposé à l'entrée, pose des problèmes concrets : les jeunes sont la catégorie la moins vaccinée pour l'instant. Or il faut pouvoir présenter un certificat de vaccination complète, c'est-à-dire dont la deuxième dose a été injectée au moins 14 jours avant. A défaut, il faut pouvoir présenter un certificat de rétablissement de plus de 15 jours et de moins de six mois. Ou un test de moins de 48 heures, ce qui signifie qu'il faut prévoir sa sortie en boîte deux ou trois jours plus tôt !

Les rares établissements ouverts proposeront donc des tests rapides à l'entrée. Des entreprises spécialisées organisent tout et l'assurance maladie paie. Mais le délai de plus de 15 minutes laisse craindre de longues files d'attente. "On ne va pouvoir tester 2.000 personnes en deux heures", avance un gérant. Le Végas, à Saintes, nous "laisse imaginer l’ambiance à l’entrée et sur le parking" !

Reste une bonne nouvelle pour les fêtards : une fois entrés à l'intérieur, le port du masque n'est pas obligatoire, même s'il est vivement recommandé. Il sera possible de danser, les bars seront ouverts, et on aura le droit de rester debout pour boire.