Réouverture des jardins de Marqueyssac en Dordogne

Roselyne Bachelot l'a annoncé mardi soir lors d'une conférence en visio : les parcs et jardins peuvent de nouveau accueillir le public, en respectant bien sûr des précautions sanitaires. En Dordogne, seul les Jardins de Marqueyssac vont profiter de l'autorisation pour rouvrir dès le dimanche 20 décembre, chaque après midi de 14h à 17h (dernière entrée à 16h), sauf le 25 décembre.

C'est la fin de la punition" - Nathalie Bapst, directrice de Marqueyssac

La Directrice des jardins Nathalie Bapst est soulagée, en effet Marqueyssac est d'ordinaire ouvert tous les jours de l’année sans exception depuis son ouverture au public "ça ne nous était jamais arrivé d’avoir un seul jour de fermeture, et cette année nous avons fermé quasiment cinq mois de l’année. C’est plus qu’une grosse punition [...] dimanche avec cette autorisation de rouvrir les parcs et jardins en France donc on va redonner de la vie à Marqueyssac. C’est _un site de 22 hectares qui donne tous les moyens de bien favoriser les gestes barrières_, donc on est ravis de rouvrir le belvédère à 130 m au-dessus de la rivière, les panoramas extraordinaires à cette saison, et surtout nos 150.000 pieds de buis centenaires qui sont taillés à la main. Les tailles viennent justement d’être terminées pendant la deuxième période de confinement."

la directrice des jardins de Marqueyssac Nathalie Bapst est soulagée de rouvrir Copier

L'entrée aux Jardins de Marqueyssac est à 9,90€ pour un adulte, mais c'est demi-tarif pour les 10-17 ans, et gratuit en dessous de 10 ans. Le site emploie 12 personnes toute l'année, dont 6 jardiniers.