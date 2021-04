Réouverture des jardins panoramiques de Limeuil en Dordogne

Les jardins panoramiques de Limeuil avec vue sur le confluent de la Dordogne et de la Vézère

Après plusieurs semaines de fermeture, les jardins panoramiques de Limeuil seront de nouveau ouverts au public à partir de ce lundi 3 mai. Les jardins seront ouverts tous les jours de 10h à 18h. Ils avaient ouverts deux jours lors du week end de Pâques, avant de refermer leurs portes pour cause de mesures sanitaires anti Covid.

Visite de 10h à 18h en respectant le protocole sanitaire

Les jardins ont mis en place un protocole sanitaire particulier pour pouvoir accueillir le public : port du masque obligatoire à partir de 11 ans dans la boutique et fortement conseillé dans les jardins, respect d'une distance d'au moins un mètre entre les groupes de visiteurs et les files d'attente et gel hydroalcoolique à disposition dans plusieurs endroits des jardins.

Les jardins de Limeuil proposent la visite de deux hectares de végétation avec vue sur le confluent de la Vézère et de la Dordogne, un escape game en milieu naturel et des jeux géants.

Des jeux géants dans les jardins de Limeuil - Jardins panoramiques de Limeuil

Tarifs :