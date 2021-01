Réouverture des lieux culturels : "on n'est plus à trois semaines près" estime le directeur du TDB à Dijon

Les cinémas, les théâtres, les salles de concert espéraient pouvoir rouvrir le 7 janvier. Mais le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a mis fin à leurs espoirs ce vendredi midi, expliquant que l'épidémie de coronavirus était encore trop virulente. Le directeur du Théâtre Dijon Bourgogne (TDB) Benoit Lambert accepte d'attendre encore un peu avant la réouverture, mais il estime que le jour où celle-ci sera effective, il faudra que ce soit définitif.

"On est quasiment à un an de perturbations. Sincèrement, je pense qu'on n'est plus à trois semaines près. Par contre, _si on rouvre, on rouvre et il faut qu'on soit sûrs qu'on restera ouverts."Pour lui la question n'est pas de rouvrir le plus vite possible, mais surtout d'avoir des perspectives et des garanties pour la suite. Il espère que l'arrivée du vaccin, les connaissances scientifiques qui s'affinent et les habitudes prises pour gérer l'épidémie faciliteront les choses. "Si on repart dans ce mécanisme où on se prépare à rouvrir avec toutes ces contraintes pour finalement refermer derrière, là ce sera le coup de trop." _