Réouverture des médiathèques en Mayenne : le retour d'un lien social en milieu rural

Depuis le 12 mai, des médiathèques de la Mayenne rouvrent progressivement et il est à nouveau possible d'emprunter de nombreux documents (livres, DVD, CD). C'est le cas à Meslay-du-Maine et Grez-en-Bouère, où la réouverture progressive des médiathèques est loin d'être anecdotique.

Situés en zone rurale, dans la communauté de commune du Pays de Meslay-Grez, ces lieux de culture sont des espaces qui favorise le lien social. "Pour les personnes âgées par exemple, nos deux médiathèques sont des endroits où elles discutent. Et pour les familles, il y a un vrai besoin de renouvellement des livres pour leurs enfants. D'autant qu'ils sont plusieurs à ne pas être allés à l'école ces derniers temps. Les élus ont donc souhaité une réouverture pour le bien de la population" explique Delphine Renier, biothécaire.

Les élus justement comme Jacques Sabin, vice-président de la communauté de commune, en charge de la culture, ont entendu les demandes des habitants du territoire. Et la nécessité de s'évader, de se cultiver et de se divertir. "Les occupations dans un territoire comme le nôtre sont diverses et variées. La première étant d'avoir la chance, il faut le reconnaître, de bénéficier d'un minimum d'espaces. Mais bon... pour avoir fait mon jardin une fois ou deux, on s'aperçoit vite que l'on a besoin d'un autre moyen d'évasion. Et la lecture est un très bon moyen. On a eu la chance d'avoir du beau temps pendant le confinement. C'était super, on s'est posé dans le jardin et on ouvrait un bouquin" commente celui qui est aussi maire de Villiers-Charlemagne.

Une formule "drive"

En raison des mesures barrières, liées à la lutte contre le coronavirus, les médiathèques de Meslay-du-Maine et de Grez-en-Bouère proposent depuis le 12 mai un drive à leurs entrées pour venir chercher des documents. Il faut réserver avant par téléphone ou par mail (02.43.02.59.56 ou mediatheque.meslay@paysmeslaygrez.fr ou mediatheque.grez@paysmeslaygrez.fr). Dès lors qu'un document est rendu, il est placé en quarantaine. "Si on désinfecte un ouvrage il est mis en quarantaine trois jours et si on ne le fait pas le document est mis en quarantaine pendant dix jours" explique Delphine Renier. Dans les deux médiatèques, une pièce est donc dédiée à la désinfection et a amené une réorganisation de travail entre biothécaire.