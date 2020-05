Réouverture des musées de Sète

A compter de samedi et d'ici mardi, tous les musées de Sète vont rouvrir dans le respect des règles sanitaires. Une signalétique a été matérialisée au sol pour la distanciation physique, du gel sera mis à disposition du public et des protections en plexiglass ont été posées sur les comptoirs d’accueil. Le personnel en salle et à l’accueil a été muni de masques et a suivi une formation aux gestes barrières. Les visiteurs sont invités à apporter leur propre masque. Un agent d'entretien interviendra chaque jour sur les sanitaires, rampes d'escaliers et ascenseurs.

Le Musée Paul Valéry ouvrira 30 mai avec une nouvelle exposition jusqu’au 30 août consacrée à trois séries d’œuvres récentes de l’artiste montpelliérain Patrice Palacio réalisées durant l’année 2019 : L’exposition 4 à 4 inaugurée en mars et qui devait prendre fin le 31 mai, est prolongée jusqu’au 30 août. Le musée pourra accueillir 100 personnes en même temps à raison de 10 personnes par salle d’exposition. Horaires d’ouverture : 9h30 à 19h – fermeture le lundi.

Le MIAM ouvre ses porte le 30 mai avec la reprise de l'exposition «Mondo Dernier Cri», une rétrospective sur 26 ans d'édition Dernier Cri (plus de 400 livres, 200 estampes en sérigraphies, 5 films d'animations...). Chacun des 3 niveaux du musée accueillera un maximum de 10 personnes à la fois, soit 30 personnes au total dans les lieux. L'expo sera visible jusqu'au 31 janvier 2020. Horaires d'ouverture : 11h à 18h – fermeture le lundi.

L'espace Brassens ouvre le 2 juin prochain. La visite se fera de façon allégée. L'auditorium et le centre de documentation de l'espace seront fermés au public. 28 personnes pourront visiter ensemble l'espace d'exposition et 12 visiteurs seront acceptés dans l'espace accueil billetterie avec respect des distances de sécurité. L'exposition prévue « Brassens, il suffit de passer la porte » est reportée à une date ultérieure car elle supposait une manipulation des installations par le public. Horaires d'ouverture : 10h à 18h – fermeture le lundi.

Le Musée de la Mer ouvre le 2 juin. 20 personnes pourront visiter le Musée en simultané, la salle de projection sera fermée au public. Outre les maquettes de bateau du charpentier de marine André Aversa et la visite de la nouvelle scénographie interactive de la salle des joutes inaugurée en février dernier, une exposition de l'artiste plasticienne Agnès Rosse sera prochainement présentée (sous réserve).Horaires d'ouverture : 9h30 à 19h – fermeture le lundi.

La Chapelle du Quartier Haut accueille à partir du 2 juin l'exposition « Je vous aime » dans le cadre des Journées de l'Amour. Soit les œuvres d'une vingtaine d'artistes dont Christophe Cosentino, Depose, Robert Combas, Maxime Lhermet... Elle sera visible jusqu'au 30 août. 10 personnes pourront accéder en même temps à l'exposition. Horaires d'ouverture: tous les jours de 12h à 19h

Les visites guidées toujours limitées à 10 personnes seront proposées au musée Paul-Valéry et à la Chapelle du Quartier Haut.