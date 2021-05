Réouverture des musées : que visiter en Moselle ?

Fermés depuis des mois à cause de la crise de la Covid-19, les musées vont enfin pouvoir rouvrir leurs portes ce mercredi 19 mai. Voici quelques idées de sortie en Moselle.

Enfin ! Après des mois de fermeture, les commerces, terrasses, cinémas vont pouvoir rouvrir ce mercredi 19 mai. Les musées également : ils étaient fermés depuis fin octobre. Cette fois-ci, ils pourront rouvrir avec d'abord une jauge de 8 m2 par visiteur, puis de 4 m2 à partir du 9 juin. Et évidemment, le gel hydroalcoolique et le port du masque seront de rigueur. Certains établissements ne seront accessibles que sur réservation, afin de maîtriser les jauges.

Le centre Pompidou Metz

On va enfin pouvoir découvrir l'expo Chagall, Passeur de Lumière, sur le travail du peintre russe avec le vitrail. Le Centre Pompidou Metz est fermé depuis fin octobre, et n'a pas pu rouvrir ses portes depuis. Les dates de l'exposition, d'abord programmée du 21 novembre au 15 mars, ont donc été prolongées plusieurs fois. Grâce à la générosité du musée national Marc Chagall de Nice, qui a accepté de décaler sa programmation, l'expo messine est visible jusqu'au 30 août.

Le musée de la Cour d'Or à Metz

Le musée de la Cour d'or de Metz Métropole (pardon, l'Eurométropole de Metz !) rouvre ce mercredi à 10h précises, avec un protocole sanitaire rigoureux et une jauge de 350 personnes maximum en même temps. Il n'a pas mis en place de système de réservation avec des créneaux horaires précis, car "c'est très différent d'une salle de spectacle où on est statique", explique Philippe Brunella, le conservateur du musée de la Cour d'or. "Le musée expose ses oeuvres dans 46 salles, sur près de 6.000 m2. La circulation se fait donc assez naturellement".

Le musée de la Cour d'Or avait doublé sa fréquentation l'été dernier, après les deux mois de fermeture du premier confinement.

Le Parc Explor Wendel - Musée des Mineurs à Petite-Rosselle

L'impatience de revoir les visiteurs est grande aussi au Parc Explor Wendel de Petite-Rosselle, qui rouvre 100% de ses espaces. Mais il a continué à vivre virtuellement, sur les réseaux sociaux notamment, grâce à des photos ou des vidéos sur les coulisses. "On a essayé de conserver un lien avec le public, on a fait ce qu'on a pu", témoigne Pascal Kusior, le directeur du musée de la Mine, qui a perdu plusieurs dizaines de milliers d'euros l'an dernier à cause de la crise sanitaire.

Les sites Passionnément Moselle

Il s'agit des lieux gérés par le conseil départemental de la Moselle : les Archives départementales, le Château de Malbrouck à Manderen, le Domaine de Lindre, les Jardins Fruitiers de Laquenexy, la Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles, le Musée de la Guerre de 1870 à Gravelotte, le Musée du Sel à Marsal, le Musée Georges de La Tour à Vic-sur-Seille, qui rouvrent tous ce 19 mai, à l'exception du Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim, à cheval entre la Moselle et la Sarre, et qui n'a pas encore la certitude de pouvoir rouvrir.

Pour rattraper le temps perdu ces derniers mois, les sites Passionnément Moselle seront gratuits toute cette saison. La décision a été votée par le conseil départemental le 22 avril dernier. L'expo Astérix l'Européen, prévue initialement à partir du 3 avril au château de Malbrouck, pourrait être également gratuite.

A noter que la Nuit des musées, programmée chaque année le 15 mai, a été reportée à plus tard. L'an dernier, elle avait eu lieu en novembre, et uniquement dans des formats numériques.