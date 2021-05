Réouverture des parcs de loisirs en Moselle : entre impatience et agacement

Ils sont fermés depuis des mois, à cause de la crise sanitaire... Les parcs de loisirs de Moselle ne rouvrent pas tous selon le même calendrier. Tour d'horizon et explications.

Alors que les musées, cinémas, terrasses de bars et restaurants peuvent rouvrir mercredi prochain, le 19 mai, le calendrier est plus compliqué pour les parcs de loisirs. Ils peuvent aussi rouvrir, théoriquement, le 19 mai, mais ils doivent attendre le 9 juin pour rouvrir leurs attractions, voire le 30 juin pour la levée complète des restrictions. Alors qui rouvre, et quand, en Moselle ?

Walygator Grand Est, à Maizières-les-Metz

Le parc d'attractions mosellan rouvre non pas le 9, mais le 12 juin : rouvrir un mercredi n'avait pas grand intérêt. Surtout, Laurent Muller, le directeur du site, a ri jaune quand il a appris la décision du gouvernement de rouvrir les parcs d'attraction dès le 19 mai, mais sans leurs attractions... "Les parcs d'attraction en France n'ont vécu aucun cluster. On sait gérer des protocoles sanitaires stricts. On aurait voulu pouvoir offrir à nos visiteurs de se divertir un peu plus tôt que prévu".

Walygator mise notamment sur son nouveau spectacle, avec le magicien Tim Silver à partir de juillet, pour sauver sa saison.

Le Domaine des Trois-Forêts de Center Parcs à Hattigny

Lui rouvre non pas le 19 mais le 21 mai, un vendredi : ses cottages, terrasses et animations en extérieur seront de nouveau accessibles au public. Pour l'Aquamundo, il faudra encore attendre quinze jours de plus, le 9 juin, pour respecter le calendrier du gouvernement. Mais les clients seront quand même présents selon Eric Bagriot, son directeur : "On a, hélas, déjà cette expérience-là, puisque nous étions ouverts dans ces conditions à Noël dernier, où les taux d'occupation étaient très bons. Il y a quand même beaucoup d'animations possibles dès le 21 mai". Le Center Parcs d'Hattigny emploie environ 700 personnes, et accueille en temps normal 400.000 clients chaque année.

Nous sommes persuadés qu'avec le printemps et après ce long confinement, nos clients auront d'autant plus envie de se ressourcer en famille dans la nature

Le zoo d'Amnéville

Comme annoncé par le gouvernement, les zoos peuvent rouvrir dès le 19 mai. Ce sera donc logiquement le cas du zoo d'Amnéville. Il propose d'ailleurs quelques nouveautés poiur cette rentrée, notamment une aire de jeux, présentée comme la plus grande du Grand Est.

Le parc animalier de Sainte-Croix, à Rhodes

Le parc animalier de Ste Croix, lui, rouvrira le vendredi 22 mai au grand public, mais dès le 19 pour remercier ses abonnés de leur soutien. Les Lodges, ces hébergements au contact direct de la nature, ont pu rouvrir dès le 3 mai dernier.

Le parc Pokeyland à Fey

Le parc Pokeyland, à Fey au sud de Metz, rouvrira le 12 juin, et non le 9 qui tombe en pleine semaine. Il est fermé au public depuis le mois de septembre 2020, à la fin de sa saison estivale. Il avait renoncé à organiser, comme à son habitude, des animations pour Halloween, en raison de la crise sanitaire qui repartait de plus belle avec la troisième vague de contaminations.

France Aventures à Amnéville

Le parc d'accrobranche France Aventures à Amnéville peut accueillir de nouveau du public à partir du 19 mai. Il avait dû refermer ses portes en avril, à l'annonce du troisième confinement par Emmanuel Macron. Il avait pourtant organisé des sessions sur réservation dès le mois de mars.

Le B'Fun Park de B'est à Farébersviller

Lui n'a pas encore eu le loisir d'accueillir ses premiers visiteurs... Le B'Fun Park, la salle d'activités indoor de Best à Farébersviller, va enfin pouvoir ouvrir ses portes le 16 juin. La salle devait être inaugurée... en novembre dernier, mais le deuxième confinement en avait décidé autrement.

La question du pass sanitaire

Le grand soulagement, c'est le pass sanitaire, que le gouvernement voulait imposer aux parcs d'attraction. Ils n'auront finalement pas à l'exiger à l'entrée, même s'ils accueillent plus de 1.000 personnes, et ce au même titre que les grandes surfaces, les lieux de travail ou les universités. Le Snelac, le Syndicat national des espaces de loisirs, qui l'a annoncé ce mercredi soir. Le décret devrait paraître au Journal Officiel le 18 mai.

Chez nos voisins

Hors des frontières de la Moselle, on peut déjà se rendre au Parc Merveilleux à Bettembourg qui a rouvert fin mars : il n'y a plus de restrictions entre la France et le Luxembourg.

Chez nos voisins alsaciens, la Volerie des Aigles et la Montagne des Singes près de Sélestat, rouvrent toutes deux le 19 mai.

Dans les Vosges, l'incertitude pèse encore sur la saison 2021 de Fraispertuis-City, à Jeanménil : le parc ne rouvrira pas le 9 juin et table plutôt sur le 3 juillet. Son gérant, Patrice Fleurent, craignait beaucoup la menace de devoir imposer le pass sanitaire à ses clients. Mais les dernières annonces du gouvernement devraient pouvoir le rassurer.

En Allemagne, Europa-Park pourrait rouvrir dès lundi 17 mai, avec une expérimentation de mesures anti-covid "modèles" pour permettre la réouverture de tous les parcs de loisirs allemands, à condition que le taux d'incidence du Bade-Würtemberg soit en dessous des 100 nouveaux cas pour 100.000 habitants.