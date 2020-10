Réouverture des piscines en Gironde : retour aux plaisirs de l'eau

Après un samedi plutôt calme, le temps que l'information circule, la piscine Judaïque a retrouvé ses nageurs ce dimanche. Avec un point commun : le sourire aux lèvres.

Laëtitia était là dès neuf heures avec son compagnon et ses deux petits filles pour profiter d'une eau à 27,8 degrés. "Avant le confinement, on était là tous les dimanches matin. C'est quelque chose qui leur a beaucoup manqué. Elles adorent ça !"

Moins de bousculades dans les lignes d'eau

Dominique, 73 ans, n'imagine pas pouvoir se priver de ses deux séances hebdomadaires. "Je suis un nageur depuis très longtemps et c'est vrai que ça nous manque. Moi c'est mon sport favori. C'est indispensable. Si je ne fais pas mes 1500 à 2000 mètres à chaque fois que je viens... Et puis après, il y a le côté convivial, discuter avec les copains, aller au jacuzzi. Bref, profiter de ce moment."

Dominique, un habitué : "Si je ne fais pas mes 1500 à 2000 mètres à chaque fois que je viens..." Copier

Autre habitué, Vincent, qui a pris l'habitude d'enchaîner les longueurs le dimanche et le jeudi. "Il faut s'entretenir quand on commence à avoir un certain âge. Ne pas le faire crée un manque. Et en termes d'équilibre entre le travail et les loisirs, le fait de ne plus avoir ce loisir-là peut même avoir des conséquences sur l'efficacité qu'on peut avoir au travail."

Au final, les contraintes sont minimes : quelques clics sur internet pour réserver son créneau, masque obligatoire à l'arrivée et respect des gestes barrières dans les cabines individuelles et les espaces communs. "C'est presque aussi bien qu'avant, confie Sarah Bil, cheffe de bassin. Les gens se sont vraiment bien adaptés à la mise en place de tous ces protocoles et tous ces processus sanitaires. Et ils sont même plus satisfaits parce qu'il y a moins de bousculade dans les lignes d'eau et ils apprécient énormément les grands espaces pour pouvoir nager." Et ils croisent les doigts pour qu'une nouvelle fermeture ne vienne pas les priver de ce plaisir retrouvé.

A LIRE AUSSI : vigilance maintenue en Gironde, un assouplissement des mesures pour le milieu sportif.