CARTE - Réouverture des piscines : où aller nager dans les prochains jours dans Somme ?

C’est un casse-tête pour les collectivités locales de la Somme : la réouverture des piscines. Depuis le 2 juin, elles ont théoriquement le droit d'accueillir des nageurs en zone verte. Mais dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué à cause des contraintes sanitaires liées au coronavirus. Les piscines doivent se plier à un protocole établi par le ministère des sports pour la sécurité des usagers : désinfection systématique des douches et des vestiaires par le personnel après chaque utilisation, obligation pour les nageurs de suivre un seul sens de circulation, douches intégrales (avec lavage des cheveux) obligatoires. Bien souvent, les horaires seront également limités pour éviter qu'il y ait trop de nageurs à la fois.

Il y a une quinzaine de piscines et centres aquatiques dans la Somme. Pour l'instant, ils sont encore fermés, mais la situation va bientôt évoluer.

Le premier centre aquatique à rouvrir, si tout va bien, sera l'Aqua'Abb d'Abbeville mardi 9 juin : les bassins ont commencé à être chauffés : sauf avis contraire des autorités sanitaires, les baigneurs pourront aller barboter dès la semaine prochaine.

La piscine de Doullens est aussi dans les starting-blocks : la mairie espère une réouverture mardi 9 ou mercredi 10 juin. Comme partout, le nombre de nageurs sera limité : 25 maximum à la fois à Doullens au lieu de 250 maximum habituellement.

La piscine de Friville-Escarbotin espère une ouverture le 15 juin.

D'autres piscines samariennes tablent plutôt sur le 22 juin comme celle de Ham qui limitera la baignade à 1h30 et qui prévoit un créneau de désinfection des vestiaires d'une heure après chaque session.

15 jours à 3 semaines ? C'est aussi le délai que s'est fixé la piscine de Moreuil pour accueilir de nouveau des nageurs.

Pas de date communiquée, en revanche, au centre aquatique de Croixrault qui va profiter du mois de juin pour avancer sa vidange annuelle prévu en septembre.

La piscine de Péronne n'a pas encore communiqué de délai : des analyses sont en cours.

A Amiens, l'Aquapôle devrait rouvrir le 22 ou le 29 juin. Notez qu'il faudra réserver sa baignade et les files d'attente seront interdites.

Les piscines du Nautilus et du Coliseum, qui sont encore en travaux, resteront fermées au moins jusqu'au 6 juillet.

Carte interactive des piscines de la Somme

Survolez chaque nageur avec votre souris pour connaître la date de réouverture de la piscine