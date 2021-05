Réouverture des remontées mécaniques samedi : "vers une saison d'été qui s'annonce bien" à Métabief

Les remontées mécaniques des stations de ski vont pouvoir rouvrir ce samedi 22 mai 2021, après sept mois de fermeture. Sylvain Philippe, directeur de la station de Métabief dans le Haut-Doubs s'en réjouit : VTT, randonnées et même pêche à la truite sont au programme pour cette saison estivale.

Dans la série des réouvertures du déconfinement de 2021, les remontées mécaniques vont enfin reprendre du service en ce week-end de la Pentecôte. Top départ samedi 22 mai ! À Métabief, la station peut démarrer cette saison touristique estivale très attendue dans le Haut-Doubs. Sylvain Philippe, le directeur, est soulagé après sept mois de fermeture imposée.

Une jauge limitée et le masque sur le télésiège de Morond, mais une reprise dans la bonne humeur

"L'envie et le sourire de pouvoir enfin accueillir des clients sont là. C'est le passé, c'est fait ! Maintenant on va se tourner vers cette saison d'été qui s'annonce plutôt bien," explique Sylvain Philippe. En effet, le télésiège du Morond est à l'arrêt depuis la fermeture des pistes de VTT de descente fin septembre 2020. La redécouverte des activités nordiques a amené beaucoup de clients, mais ça ne compense pas le manque à gagner des forfaits de ski alpins non consommés.

Le télésiège du Morond sera donc de nouveau accessible au public à partir du 22 mai 2021, en jauge réduite de moitié pour l'instant. Il y aura trois personnes par banquette au lieu de six, "mais ce n'est pas si grave puisque traditionnellement, pour la période printanière et estivale on dépasse rarement les quatre personnes par banquette," ajoute le directeur de la station. Le protocole du gouvernement rend le port du masque obligatoire dans toute la station, du parking au sommet du Morond y compris sur le télésiège. Ensuite sur les pistes le masque peut être retiré.

"Maintenant on va se tourner vers l'avenir" : la joie de Sylvain Philippe face à la réouverture des remontées mécaniques Copier

Le télésiège est prêt pour la reprise. Pendant sept mois il a régulièrement fonctionné. Ce transport par câble est tenu à une maintenance réglementaire. Selon Sylvain Philippe, "il est reparti et tourne comme une horloge comtoise."

En selle pour dévaler les pistes de VTT, mais pas seulement !

Durant l'été 2020, le passage VTT a explosé sur le télésiège. Des aménagements sont donc prévus sur les pistes de VTT à Métabief pour cette nouvelle saison estivale. Il y a la piste "Bike all" : tout le monde peut la descendre, y compris les grands débutants. Des pistes "enduro" sont également installées, avec davantage de phases de pédalages, ou encore trois itinéraires de montées hors-télésiège, pour les VTT électriques ou pas.

à lire aussi Fermeture des remontées mécaniques : 400 millions d'euros pour aider les stations

D'autres activités touristiques sont prévues. Les sentiers de randonnée et sites naturels du Mont d'Or et des alentours sont ouverts. Une dernière proposition insolite : la pêche dans le lac du Morond, avec cartes de pêche en vente à l'Office de Tourisme. "C'est le seul télésiège de France où l'on peut monter avec sa canne à pêche, et descendre avec sa truite toute fraîche," sourie Sylvain Philippe.