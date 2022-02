Réouverture des Salins d'Aigues-Mortes ce week-end

Ce sera, sans nul doute, l'une des grandes attractions du week-end dans le Gard. Surtout avec la météo du moment, et l'arrivée des premiers vacanciers. Les visites aux Salins d'Aigues-Mortes reprennent ce samedi. A pied, à vélo ou en voiture. Pour le petit train, en revanche, il faudra attendre le 21 février. Les salins seront ouverts tous les week-ends de février et de mars ,et tous les jours à partir du 19 février.

Les horaires : 10h15/12h15 et 14h/17h