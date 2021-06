Réouverture des salles d'escalade à Besançon : « Un moment qu'on attendait depuis longtemps »

Huit mois qu'elles sont fermées : les salles d'escalade ont pu enfin rouvrir ce mercredi 9 juin, jour de la phase 3 du déconfinement en France, comme la salle Entretemps à Besançon, inaugurée il y a un an et demi. Les premiers arrivants étaient soulagés de pouvoir regrimper en salle.

Mercredi 9 juin 2021, phase 3 du déconfinement en France et synonyme de réouverture pour l'intérieur des bars et restaurants, des parcs de loisirs, salles de sport et salles d'escalade. Huit mois que ces dernières ont fermé leurs portes fin octobre 2020.

C'est donc un soulagement pour l'équipe de la salle Entretemps à Besançon, inaugurée en janvier 2020. Et le jour de la réouverture à 10 heures, les premiers grimpeurs étaient déjà là pour profiter d'une salle toute vide. En effet, les salles d'escalade sont autorisées à ouvrir jusqu'au 30 juin à 50 % de leur capacité. À la salle Entretemps, ils ont même décidé de laisser entrer uniquement 120 adultes contre 700 en temps normal.

Mercredi 9 juin, 10h30 : l'énorme salle Entretemps à Besançon est quasi-vide. Une petite vingtaine d'adultes était présente pour la réouverture. © Radio France - Lucas Archassal

Noan, étudiant en Staps, était présent à la réouverture

À l'heure de la réouverture, Noan et deux amies à lui ont profité de la salle presque pour eux : « On est entre copains, ça fait du bien parce qu'il n'y a pas trop de monde non plus. » Les trois grimpeurs connaissent bien l'équipe de la salle Entretemps et tenait à les soutenir le jour J.

« C'est vrai que ça manquait, surtout les entraînements en salle. » Noan, étudiant en Staps à Besançon

« Déjà on aime bien l'équipe, on aime bien aussi la salle. Après huit mois d'arrêt, j'étais super impatient de pouvoir regrimper. » L'escalade n'était pas interdite en extérieur, mais pour Noan, le bloc en intérieur est différent : « On allait beaucoup en falaise, mais on ne pouvait pas toujours y aller, surtout quand il pleut. Les séances de bloc en salle entre copains, c'est mieux. »

Et puis forcément, ne plus pouvoir s'entraîner en salle se ressent sur le niveau des trois amis, ce que confirme Noan. « Quand on ne peut pas s'entraîner sur des prises en salle, on n'a pas le même niveau que d’habitude en compétition. »

« Un moment qu'on attendait depuis longtemps », résume le président de la salle

Huit mois qu'il attendait cela : Eric Simon, le président de l'association Entretemps est ravi de pouvoir rouvrir. « C'était un moment que l'on attendait depuis longtemps. » Mais selon lui, ce sont les grimpeurs qui étaient le plus impatients : « Ils attendaient cela avec impatience, on est même surpris de l'engouement, y compris chez les tout-petits. »

Huit mois qu'il attendait ça : Eric Simon est ravi d'ouvrir la salle d'escalade Entretemps à Besançon et ravi de voir petits et grands prendre à nouveau du plaisir à grimper. © Radio France - Lucas Archassal

« Pour les grimpeurs/grimpeuses, une journée de fermeture c'est déjà dur, donc oui, huit mois ont été compliqués. » Eric Simon, le président de la salle Entretemps à Besançon.

Le bonheur des uns fait le bonheur des autres, « en tant que président, je suis heureux car les adhérents le sont », estime Eric Simon, le président de l'association Entretemps. Et signe que tout le monde est content, Eric Simon observe même des entraînements de haute qualité chez les petits : « Les enfants ont une pêche pour la reprise, on a l'impression que cette coupure amène un surplus d'investissement et de plaisir à la grimpe. On a des entraînements qui nous surprennent en terme de qualité. »