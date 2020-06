Relance éco : les salles de sports se remettent en forme

C'est le moment de déconfiner ses muscles. Les salles de sports à Limoges ont repris vie : "C'est une reprise avec surprise ! On s'attendait à voir uniquement les habitués revenir mais non, il y a eu de nouveaux adhérents dès le premier jour d'ouverture", selon Samuel Hartman, agent d'accueil à Iron Gym à Limoges.

Ceci dit, par rapport à la clientèle avant confinement, "on sent encore quelques frilosités", selon Bernard Hartman, responsable des salles Iron Gym et Lady Fit : "Nous avons généralement des personnes en bonne santé mais d'autres profils attendent avant de reprendre. Malheureusement, les étudiants qui n'habitent pas Limoges sont rentrés chez eux donc oui de ce côté là nous avons des pertes."

On est de toute façon très affecté puisqu'on fait partie des derniers à rouvrir

En proposant des offres à leurs adhérents, les salles espèrent redémarrer en force : "on a proposé à nos clients de reporter ces 11 semaines de fermeture sur les abonnements. On a investi pour eux en rénovant la salle donc on espère que les gens pour qui l'abonnement prenaient fin et qui ne l'ont pas renouvelé le feront peut être avant septembre. _On est de toute façon très affecté puisqu'on fait partie des derniers à rouvrir_", estime Bernard Hartman.

Repartir sur de nouvelles bases

Un nouveau départ à prendre pour les salles après trois mois de fermeture obligatoire. Pour bien faire, les consignes sont rappelées à l'entrée de chaque personne : apporter une grande serviette, se laver les mains au gel hydroalcoolique à l'entrée, pendant la séance et à la sortie de la salle. Les machines ont été espacées et les douches condamnées. Une seule douche est en service à Lady Fit par exemple.

Jugé "gênant" pour respirer pendant l'effort, le port du masque n'est pas obligatoire. Cependant les personnes doivent se responsabiliser et nettoyer eux-mêmes le matériel après utilisation.

J'ai perdu 10 kilos pendant le confinement car je ne mangeais plus et je n'étais plus motivé

Après trois mois de "sport maison" ou d'inactivité pour certains, les plus motivés sont au rendez-vous et ne cachent pas leur joie comme Arnaud et son ami venus s'entraîner ensemble : "ça nous a beaucoup manqué ! Les vacances arrivent alors on va y passer du temps. Là on reprend un programme solide, aujourd'hui c'est pectoraux, demain c'est dos puis bras". Pour d'autres il était temps de reprendre : "j'ai perdu 10 kilos pendant le confinement car je ne mangeais plus et je n'étais plus motivé alors on va reprendre à fond mais raisonnablement sur les poids pour ne pas se faire mal !" confie Étienne.