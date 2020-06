Réouverture des salles de sport : "Je fais confiance à l'équipe, je n'ai aucune appréhension"

Après deux mois et demi de fermeture imposée, les salles de sports rouvrent ce mardi, dans le respect des obligations sanitaires liées à la pandémie de coronavirus. A Rezé, le "Temple du fitness" est fin prêt. Il compte 800 adhérents.

Hâte de retrouver l'ambiance de la salle

Dimitri fait partie des 800 adhérents de cette salle de sports de quartier, c'est aussi l'ancien patron des lieux. Il explique que pendant toute la durée du confinement il passait voir son successeur trois fois par semaine pour s'assurer qu'il faisait face à la crise. Ce mardi il sera sur place dès la première heure pour profiter de la réouverture :

C'est très frustrant de ne pas faire de sport. A la maison tu as vite fait de rester dans le canapé, alors qu'ici tu as l'ambiance, la motivation et tous les appareils.

Dimitri est confiant :

Tout a été mis en place au niveau de l'hygiène. Il suffit de bien désinfecter les appareils. Je n'ai aucune appréhension, je fais confiance à l'équipe.

Douche impossible dans la salle de sport

La salle de sport est effectivement fin prête. Un tapis de course et un vélo elliptique sur deux sont neutralisés. Neuf distributeurs de gel hydroalcoolique sont fixés aux mur. Il y a un sens de circulation, et tout est prévu pour désinfecter les machines :

Il y aura désinfectant avant et après chaque utilisation de la part des adhérents, et nous désinfecteront aussi une fois par heure.

Un gros changement : les douches sont condamnées, interdiction de se passer sous l'eau dans l'établissement :

Les gens devront prendre une douche à la maison. Ils devront aussi arriver habillés en tenue de sport et éviter de laisser traîner des affaires.

Le patron David pose la rubalise pour neutraliser une machine sur deux. © Radio France - Pascale Boucherie

En deux mois et demi la salle de sports a perdu 50 000 euros de chiffre d’affaire, la comptable Coralie a suspendu les abonnements, mais pas seulement, elle a aussi aidé au bricolage :

On en a profité pour refaire toute la peinture de la salle

Avec 900 mètres carrés, cette salle peut accueillir une cinquantaine de clients en simultané.