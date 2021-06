Réouverture des salles de sport : la salle d'escalade Arkose Nation fin prête pour le retour des grimpeurs

La réouverture des salles de sport est prévue le 9 juin. Fermée depuis sept mois, l'équipe de la salle d'escalade Arkose Nation à Paris attend le retour des grimpeurs avec impatience. Elle a mis en place un protocole sanitaire stricte pour pouvoir les accueillir.

Masque obligatoire

Le port du masque reste obligatoire, "Y compris quand on grimpe" rappelle Maxime Jublot, le directeur. Pour respecter la jauge des 50%, seuls 200 grimpeurs pourront être accueillis en même temps, contre 400 en temps normal. Du gel hydroalcoolique sera disponible partout et un sens de circulation sera dessiné au sol. Les vestiaires seront ouverts mais limités à quatre personnes. En revanche les douches et le sauna restent fermés.

Parcours plus faciles

Après sept mois sans escalade, "gare aux blessures" prévient le gérant. "Pour éviter les blessure et le coup à l'égo, cela fait trois semaines que les ouvreurs (ceux qui installent voies) adoucissent les voies et les blocs pour que cela soit plus facile de reprendre et plus abordable." Par ailleurs, de nouveaux espaces ont été aménagés pour ne pas créer d'embouteillage au pied des voies.