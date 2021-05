Strasbourg : le théâtre du TJP délocalise certaines représentations

"Vous êtes des privilégiés". Au moment de donner les consignes avant le spectacle, Julie Uffmann, chargée de l'action artistique du théâtre du TJP à Strasbourg, rappelle à la vingtaine d'enfants invités la chance qu'ils ont de pouvoir assister à une pièce. La réouverture des théâtres n'est prévue que ce mercredi 19 mai. C'est donc le théâtre qui s'est déplacé chez eux, pour qu'ils puissent en profiter.

Un décor transportable et adaptable

Dans la pièce sombre, un seul acteur, deux régisseurs, et une étrange machine, comme une grue, faite de loupes et d'écrans. Le comédien manipule une marionnette, joue avec le son et les lumières devant des enfants assis en tailleur.

Une pièce légère, faite pour être transportée, selon Julie Uffmann : "C'est un dispositif qui a vraiment été pensé pour s'adapter à différents espaces. Comme on ne peut pas accueillir de public dans nos salles, ça nous a permis d'être invité dans des classes, des foyers de l'enfance, des centres socio-culturels".

C'est une vraie respiration - Bruno Amnar, comédien

Une chance pour les enfants, mais aussi pour ceux qui ont travaillé sur cette pièce depuis plusieurs mois. Bruno Amnar le comédien ne cachait pas son enthousiasme à la fin de la représentation, sa première depuis le mois de septembre.

"C'est génial. C'est une vraie respiration. Ca nous permet de retrouver le public, dont on a été privé pendant pas mal de mois. On se réacclimate au fait d'être regardé des spectateurs".

Des jeunes spectateurs qui ont même pu donner leur avis à la fin de la pièce. "On aurait dit un titan", s'essaye l'un des enfants, provoquant les rires de toute la salle. "Ils ont moins de pudeur, ne cherche pas l'analyse comme les adultes. C'est très agréable de recommencer à jouer devant eux", sourit Bruno Amnar.

Le spectacle va continuer d'être joué dans des écoles, collèges, locaux d'association et foyers de l'enfance dans les prochaines semaines. Avant une grande représentation, au théâtre cette fois, lors des "Narrations du futur" au Maillon, du 18 au 27 juin.