Réouverture du centre de loisirs aquatiques Aqualun à Lunéville : "Retrouver des émotions collectives"

Aqualun a accueilli 230 000 personnes en 2019, 106 000 seulement l'an dernier avec la crise sanitaire.e'Aqualun. Le complexe aquatique de Lunéville s'apprête à rouvrir au grand public tous ses espaces ce mercredi 9 juin : bassin olympique extérieur, bassin intérieur, espaces enfant, fitness, saunas et balnéothérapie.

Tout a été révisé, nettoyage, traitement et température de l'eau (entre 28 et 35° selon les bassins), ventilation, sonorisation. Ne manque plus que les clients ! "Retrouver notre énergie de groupe, c'est notre cœur de métier" confie Nicolas, coach fitness. "Retrouver des émotions collectives et des sourires, ça va faire du bien."

Le bassin intérieur © Radio France - Isabelle Baudriller

L'espace balnéo © Radio France - Isabelle Baudriller

La selle de fitness © Radio France - Isabelle Baudriller

"On a hâte de retrouver nos clients qu'on croise dans Lunéville et qui nous demandent quand est-ce qu'on ouvre depuis des mois" renchérit Guillaume, maître-nageur et coach fitness. Pendant la fermeture, Aqualun a été inondé de messages de soutien. "On a eu énormément de commentaires sur Facebook et tous les clients nous disaient on a hâte de revenir, de retrouver l'équipe !" explique Nathalie Lagarde, directrice d'exploitation des lieux. "Je vois que le lien est toujours présent et j'espère les retrouver très rapidement. C'est une grande joie pour nous et beaucoup de satisfaction."

Nathalie Lagarde, directrice d'exploitation d'Aqualun © Radio France - Isabelle Baudriller

Côté protocole sanitaire, une jauge maximale de 490 personnes en simultané, un QR code à flasher ou un cahier à remplir être prévenu en cas de contamination. "Ce n'est pas un passe sanitaire" souligne Nathalie Lagarde. Quant à l'hygiène des lieux, "on a mis en place un véritable protocole hospitalier", précise-t-elle.

Aqualun a accueilli 230 000 personnes en 2019, 106 000 seulement l'an dernier avec la crise sanitaire et les confinements.