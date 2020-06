Réouverture du centre Pompidou Metz : 200 visiteurs maximum par salle

Le grand musée d’art contemporain, le centre Pompidou Metz, retrouve son public à partir de ce vendredi 12 juin, ouverture des portes à 10 heures. Fermé comme tous les lieux culturels au début du confinement en pleine épidémie de coronavirus, le centre Pompidou Metz a eu 10 ans le 10 mai dernier. La fête est remise à l’année prochaine, au 28 mai 2021. En attendant, la directrice arrivée en décembre dernier, Chiara Parisi, nous présente les conditions de cette réouverture et elle nous confie comment le musée a traversé cette période trouble.

France Bleu Lorraine : comment se déroulent désormais les visites ?

Chiara Parisi : on a mis en place un protocole de distanciation physique que nous avons testé avec des adhérents. Et c’est vrai que l’architecture du centre permet de faire des visites en toute sérénité. Nous avons du gel pour désinfecter les mains, des plexiglass à la billetterie, à la librairie. A chaque étage, il y a des plateaux de 1.000 mètres carrés dans lesquels il y a au maximum 200 personnes. Enfin, le masque est obligatoire. Nous n’avons plus de support papier pour guider les visiteurs, donc nous avons installé des douches sonores pour apporter des explications.

FBL : espérez-vous retrouver rapidement les visites scolaires car elles représentent 50.000 entrées sur les quelques 300.000 chaque année ?

CP : absolument, nous avons récemment signé une convention avec le rectorat pour une durée de trois ans et ainsi multiplier et intensifier les ateliers. Et dès ce vendredi, nous accueillons une classe à 10 heures, c’est très important et nous sommes fiers du projet mené avec eux. Nous avons réalisé des cartes sonores conçues par enfants de différents âges.

FBL : comment compenser les trois mois de fermeture et de manque à gagner ?

CP : nous estimons le manque à gagner à 10% de nos recettes. Cela est en partie absorber par la bonne gestion donc toute la programmation est maintenue, rien n’est annulé. Nous reportons à l’an prochain une exposition sur l’architecture. Et le week-end anniversaire des 10 ans sera fêté l’année prochaine, le 28 mai.

FBL : vous êtes arrivée en décembre, comment avez-vous ressenti cette fermeture forcée ?

CP : tout s’est passé dans l’action, on a fait avec la douleur du moment, la tristesse, l’émotion très forte vis à vis de la région. Et comme je suis Italienne, je ressentais une double intensité. Mais on s’en est bien sorti du point de vue de l’organisation et du point de vue de la santé. Il y a une bonne complicité avec les équipes.