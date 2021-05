Réouverture du château de Chantilly : le soulagement du personnel et des visiteurs!

Après six mois de fermeture, le château de Chantilly et ses Grandes Écuries ont pu rouvrir au public ce mercredi, avec une jauge de 250 personnes dans le musée et les grands appartements. Les spectacles équestres reprendront dimanche prochain, là aussi avec moins de spectateurs.

Les grilles du château de Chantilly de nouveau ouvertes, "enfin!" peuvent dirent en chœur le personnel du musée, des Grandes Ecuries, comme les visiteurs. Le domaine était resté partiellement ouvert (son parc, sa boutique étaient accessibles au public pendant le confinement), mais le château et les Grandes écuries ont été fermés plus de six mois. Sans compter les trois mois de fermeture lors du précédent confinement, cela commençait à faire beaucoup pour tous les amoureux du monument. Ce mercredi 19 mai, les premiers visiteurs, scolaires et particuliers, ont pu retrouver le bijou patrimonial de l'Oise et ses chevaux. Réécoutez le reportage de France Bleu Picardie ci-dessous.

Les cavalières et leurs chevaux étaient à la grille pour accueillir les visiteurs dès l'ouverture, à 10 heures. Malgré la pluie, des adeptes du site et quatre classes de collège, lycée et lycée professionnel de Montataire (Oise) avaient fait le déplacement.

Escorte des visiteurs par les cavalières jusqu'aux portes du château de Chantilly, sous un ciel orageux. - Domaine de Chantilly

Le Domaine de Chantilly a finalement reçu une aide de l'Etat pour survivre au confinement : trois millions et demi d'euros au mois d'avril, un million au mois de septembre, en fonction de l'été. Et si les recettes ne sont pas bonnes, l'Etat s'est engagé à verser également deux mois de trésorerie au Domaine de Chantilly à la fin de l'année.

La campagne de crowfounding sur Internet qui avait été lancée cet hiver pour soutenir le château a également permis de passer la crise : 260 000 euros ont été récoltés.

Mais la réouverture du château n'est pas complète : 250 visiteurs sont pour l'instant autorisés dans le château et ses grands appartements, 500 à partir de début juin. Vous l'avez compris mieux vaut réserver son ticket d'entrée sur Internet avant de venir sur place pour visiter le musée ou les Grandes Écuries. Et attention pour les fans de chevaux, les spectacles équestres ne reprendront que le dimanche 23 mai, là aussi avec une jauge réduite.

Enfin les restaurants du Domaine sont ouverts, en terrasse, ainsi que le Jeu de l'Oie restauré et inauguré pour la réouverture du château de Chantilly.