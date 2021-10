Réouverture du glacier de Tignes : des conditions optimales pour le retour sur les pistes

À vos bonnets ! La saison de ski est lancée. Ce samedi 16 octobre, le glacier de la Grande Motte à Tignes a remis en route son funiculaire. C'est la toute première station de ski à rouvrir. Après une dernière saison mouvementée à cause de la pandémie, les mordus de la glisse étaient présents en nombre pour ce premier jour. Et à 3456 mètres d'altitude, pas besoin de pass sanitaire. Seul le masque est demandé dans les remontées mécaniques.

Clubs, écoles et amateurs répondent tous présents

Les ski bien chaussés, Bruno est plus que prêt. Pour sa première descente, il est venu de loin...

On vient de faire 700 kilomètres depuis Toulouse, donc oui, on est motivés !

Et le manque des cimes, il n'y a pas d'âge pour le ressentir. Charlotte, 7 ans, est aussi au rendez-vous avec son papa Franz. Cela fait deux ans qu'elle n'a pas pu skier. Une éternité pour la petite fille.

Le pass sanitaire n'est pas nécessaire pour aller skier. Seul le masque est obligatoire dans les remontées mécaniques. © Radio France - Héloïse Décarre

Les clubs de ski aussi sont de retour sur les pistes. En face de son moniteur, Kewan a le sourire jusqu'aux oreilles.

Il fait grand soleil, il y a de la bonne neige en haut du glacier, c'est super cool !

Des conditions rêvées pour une reprise

Frédéric Bonnevie, directeur du service des pistes à la station de Tignes, ne rêvait pas mieux pour cette première journée : "on est très heureux des conditions excellentes en ce début d'automne. On a eu un petit peu de neige il y a 15 jours, ce qui nous a permis de faire de bons travaux préparatoires. En tout cas, on est ravis ! Et sachant que cet hiver c'est ouvert, on a tout mis en œuvre pour que ça se passe le mieux possible !"

L'envie de skier est forte

Environ 700 skieurs étaient présents à Tignes ce samedi. En tout, 1000 personnes y sont attendus ce week-end. Une joie pour Frédéric Porte, le directeur de la station : "l'envie de skier est forte, l'envie de profiter des grands espaces... Ces premières journées sont toujours attendues, on retrouve les skieurs les plus impatients, ceux de la région. Ça remplit de bonheur, on était impatients de pouvoir répondre à cette envie de montagne !"

Prix du forfait : 40 euros pour les adultes, 31 euros pour les enfants et les seniors.