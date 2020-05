Réouverture du lac de Trémelin dans le respect des gestes barrières

Depuis quelques jours, on peut à nouveau profiter des plages en Bretagne même si certains maires vont les fermer à nouveau en raison de manquements aux mesures de sécurité.

Mais d'autres lieux permettent de profiter de la nature, c'est le cas de la base de loisirs du lac de Trémelin à Iffendic en Ille-et-Vilaine. Le site est propice à un bon bol d'air frais mais dans le respect des gestes barrières.

"On peut y faire plein de choses" explique Christophe Martins, "regarder les abeilles, on peu pêcher, faire du jogging à des heures différenciées, se promener en forêt, voir les animaux sauvages, seul ou en famille. Mais on peut aussi commercer car nous avons un restaurateur, un snack, sur place".

En revanche, certaines activités sont interdites, comme bronzer sur la plage, le parcours d'accrobranche est fermé et le nautisme est toujours interdit. "Cela viendra dans un deuxième temps au regard des conditions sanitaires" explique Christophe Martins.

Pour l'instant, les gestes barrières sont respectés par la majorité des promeneurs indique le maire d'Iffendic. "Nous avons une brigade d'éco-gardes qui est là pour rappeler les consignes sanitaires mais aussi pour le respect de l'environnement".

Cette réouverture du lac de Trémelin est aussi un enjeu économique. "40 personnes y travaillent dans le secteur non marchand, et 40 personnes dans le secteur marchand, cela apporte aussi des jobs d'été" précise l'élu breton. Il s'agit d'une véritable économie qui doit se relancer après deux mois de confinement.