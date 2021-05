Réouverture du musée des Beaux-Arts à Nancy : "On a tous hâte, les œuvres sans regard n'existent pas"

Il reste deux semaines encore. Deux semaines avant la réouverture - comme tous les autres musées - du musée des Beaux-Arts de Nancy qui accueille en "temps normal" quelques 100 000 visiteurs par an. Au milieu des pots de peinture, des câbles, des échelles : Susana Gallego Cuesta, directrice du musée, devenue chef de chantier.

Promis, les échafaudages vont disparaître d'ici le 19 mai ! © Radio France - Isabelle Baudriller

"Dès que les visiteurs ont le dos tourné, le musée bouge", aime-t-elle à rappeler. "On prête des œuvres, on restaure, on déplace des objets, on raccroche les collections."

Et là, le boucan qu'on entend derrière nous, c'est à ça que ressemble un musée quand les visiteurs n'y sont pas. Ça scie, ça cloue, ça suspend, ça transporte !

Le 19 mai, les habitués du musée des Beaux-Arts risquent de remarquer quelques changements, des tableaux déplacés, des œuvres sorties des réserves et jamais présentées jusqu'alors comme ce visage d'ange sculpté au XVè siècle. "La collection est tellement magique ! Il y a des œuvres qui sont connues de nos visiteurs mais le simple fait de les déplacer, de changer le récit fait qu'on les voit autrement", s'enthousiasme Susana Gallego Cuesta.

Cette sculpture d'ange du XVè siècle n'avait jamais été présentée au public jusque là © Radio France - Isabelle Baudriller

Susana Gallego Cuesta, la directrice du musée des Beaux-Arts © Radio France - Isabelle Baudriller

Elle se plait à imaginer le public arpentant les étages du musée. "On a hâte ! Les œuvres sans regard n'existent pas. Sans leurs visiteurs, elles sont plus qu'endormies, elles sont un peu mortes... Quand on se dit : quelle tête ils vont faire quand ils vont revoir tout cela ? Ça donne la banane !"