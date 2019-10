Réouverture du Muséum-Aquarium de Nancy après 8 mois de travaux : "On a hâte !"

Nancy, France

"On sent l'impatience du public", note Aline Rombaut, en charge de la communication du Muséum-Aquarium. "Par les messages qu'on reçoit sur Facebook, sur Instagram. On a aussi pas mal de coups de fil de visiteurs qui nous demandent quand on rouvre. Oui, oui, on sent cet engouement chez le public qui est assez intense."

Engouement chez le public mais aussi incontestablement au sein de l'équipe du musée. Huit mois de travaux, sans visiteurs, c'est long aux yeux de Justine Peyrard, chargée de l'événementiel : "Les cris d'enfants et les visiteurs qui s'interrogent sur les collections, c'est plus agréable que le bruit des perceuses ! Voilà, c'est de sortir des bureaux et de voir le public s'extasier sur les collections qui manque au bout d'un moment. Donc, on a hâte !"

Hâte d'entendre les premiers commentaires sur le Muséum-Aquarium nouvelle version. Un musée plus lumineux, doté d'un nouvel espace d'accueil, une boutique-librairie, un espace pédagogique de 100 m2, la galerie de zoologie entièrement dépoussiérée et un accent mis sur les espèces locales d'animaux et de poissons : cheval ardennais, vache vosgienne, chèvre de Lorraine, perche, truite, etc.

Les espèces locales, comme le cheval ardennais, mises en avant © Radio France - Isabelle Baudriller

Un nouvel espace d'accueil © Radio France - Isabelle Baudriller

La boutique-librairie, inexistante jusqu'alors © Radio France - Isabelle Baudriller

Des aquariums, accessibles au plus petits ! © Radio France - Isabelle Baudriller

Un musée "au top" désormais selon Caroline Grandjean, responsable du Département public. Elle espère une plus grande fréquentation du Muséum-Aquarium qui accueille en moyenne 105 000 visiteurs par an. "On ne travaille pas pour nous", explique-t-elle, "on a fait tout ça pour le public. Pour que chaque visiteur puisse s'emparer du lieu et des collections." "On a envie que ça vibre, que ça bouge de partout !", ajoute la directrice adjointe du musée, Lucile Guittienne.

Week-end festif pour la réouverture du Muséum-Aquarium de Nancy vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 novembre : mini-conférences, visites, animations, exposition "Poils". Ouverture en continu de 9h à 18h vendredi et dimanche. De 9h à 23h samedi. Entrée gratuite dimanche.