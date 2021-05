Le théâtre de l'Odyssée à Périgueux rouvre ses portes. Les spectateurs peuvent de nouveau se rendre à la billetterie après six mois de fermeture et 70 jours d'occupation par les intermittents du spectacle.

Réouverture du théâtre de Périgueux après six mois de fermeture et 70 jours d'occupation

Les intermittents du spectacle et les précaires ont désormais quitté le théâtre de Périgueux. Ils ont investi samedi 22 mai la chapelle de la Visitation avec l'accord de la mairie. Ils s'opposent à la réforme de l'assurance chômage. A l'Odyssée reprend progressivement vie.

"Nous sommes tous essentiels","Précaires en lutte" : les affiches des intermittents sont toujours collées sur les vitres du théâtre. Elles vont bientôt disparaître selon la directrice Nathalie Elain : "Le déménagement a pris du retard" explique-t-elle. Seule restera la liste des lieux de culture occupés par les intermittents en France "conformément à leur demande". A l'intérieur en revanche les matelas ont disparu des loges tout comme les penderies ou les fauteuils comme l'explique Nathalie Elain, la directrice de l'odyssée : "On a besoin de fonctionner avec des espaces qui nous ressemblent, qui nous permettent aussi de travailler bien parce qu'on a besoin de la pleine utilisation des espaces. On a des équipes techniques qui doivent déménager des choses, installer et réinstaller. L'ordre de marche pour nous était un peu ralentie avec cette occupation".

Le théâtre reprend son rythme

L'activité du théâtre ne s'est jamais vraiment arrêtée pendant ces mois de fermeture et d'occupation : des artistes ont été accueillis en résidence, les services administratifs ont continué leur travail et des projets ont été peaufinés. "C'était important pour garder du sens à notre métier" assure Nathalie Elain. Aujourd'hui les régisseurs son reprennent leur rythme de croisière. Félix est l'un d'entre eux : "Notre principale fonction, c'est d'accueillir les compagnies qui viennent de l'extérieur et de différentes villes. On applique les demandes pour que le spectacle se passe dans les meilleures conditions. Notre travail habituel va reprendre son cours". Les scolairesv ont également réinvestir les lieux pour leurs spectacles annuels.

La billetterie de l'Odyssée est désormais ouverte même si le public ne se bouscule pas pour le moment. Les projecteurs se rallumeront le samedi 5 juin pour Equinoxe, le tout premier spectacle. La salle peut accueillir environ 280 personnes (sur les 800 habituellement).