Une réouverture "en douceur" pour le MuséoParc Alésia

Le 6 juin 2020, c'était enfin le jour de la réouverture pour le MuséoParc Alésia, à Alise-Sainte-Reine (Côte-d'Or). Un moment forcément très attendu, après trois mois de fermeture à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Malheureusement pour le site, les visiteurs déconfinés ne se sont pas pressés pour aller à la rencontre de Vercingétorix et des histoires gauloises et romaines. Samedi, seulement 13 visiteurs ont passé la porte du parc. Dimanche, une cinquantaine. Loin des 300 visiteurs habituels lors des week-end de juin, regrette Michel Rouger, le directeur du MuséoParc.

"C'est encourageant"

Comment explique-t-il ce peu d'affluence lors de la réouverture ? "Les gens ne sont peut-être pas prêts pour faire une visite culturelle immédiatement, avance Michel Rouger. Ils attendent peut-être aussi d'avoir des retours d'expérience". Pour lui, il faut simplement être patient : "Ce sera mieux une fois que les gens auront compris que les contraintes - les masques, le lavage des mains - ne nuisent pas à la visite du site. L'info commence à circuler que nous sommes de nouveau ouvert ... c'est encourageant".

"Je m'attendais à ce que ça redémarre tout doucement, comme dans les autres musées qui ont pu rouvrir, c'est un peu partout pareil. Il faut que ça redémarre gentiment" - Michel Rouger, directeur du MuséoParc

Depuis janvier 2020, seulement 3000 visiteurs sont venus au parc, contre 30.000 en 2019 à la même période. Pour tenter de combler le manque à gagner, Michel Rouger annonce que le MuséoParc sera ouvert exceptionnellement en décembre cette année.