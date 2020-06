Réouverture du centre aquatique à Argences : le plaisir de nager à nouveau malgré les contraintes

"Vous êtes le premier." Julien, l'un des éducateurs sportifs de la Piscine Dunéo accueille non sans plaisir Benjamin au bord du bassin, le premier nageur depuis le 14 mars dernier.

"Cela faisait trois mois que je n'avais pas surveillé les bassins. Cela fait plaisir de retrouver son travail, un peu de social et de reparler avec les gens."

Dunéo, le centre aquatique a rouvert ses portes ce lundi 15 juin après avoir préparé pendant plusieurs semaines le protocole sanitaire pour faire respecter les distanciations.

C'est l'une des 26 piscines désignées en France pour servir de piscine-test et définir un guide de réouverture.

L'accueil des nageurs s'effectue à l'extérieur de l'établissement © Radio France - Olivier Duc

L'entrée se fait uniquement après réservation sur Internet de l'un des créneaux horaires. Les nageurs sont accueillis en dehors de l'établissement et doivent respecter le parcours mis en place. La baignade est limitée à 45 minutes mais malgré toutes ces contraintes les clients sont heureux et au rendez-vous.

Petit coup de pouce à l'accueil pour aider ceux ou celles qui ont rencontré des difficultés à réserver en ligne © Radio France - Olivier Duc

Margaux est dans sa dernière semaine de grossesse. Elle est venue spécialement de la Suisse Normande pour profiter de l'une des premières piscines ouvertes de la région.

"J'avais l'habitude de nager toutes les semaines. Cela m'a beaucoup manquée. Dès que j'ai su que cette piscine rouvrait, je me suis empressée de m'inscrire. Pour ce qui est de la distanciation et des masques, ça a l'air d'être bien rôdé."

Etienne lui est venu de Caen. En l'absence de piscine, il a dû trouver des solutions originales pour poursuivre ses entraînements de Triathlon.

"On allait nager dans l'Orne en combinaison avec les ragondins (rire). On y allait en groupe parce que seul, ça fait un peu peur mais du coup c'est cool de retrouver les bassins."

Le parcours de distanciation se poursuit jusque dans les bassins © Radio France - Olivier Duc

Avec cinq nageurs par ligne d'eau, le créneau affiche complet et près de 500 réservations ont rapidement été enregistrées sur le net pour les prochains jours. Une satisfaction pour le directeur Alexandre Poirier et les salariés même si les mesures de distanciation impliquent de diviser par trois l'affluence potentielle.

"On essaye de compartimenter avec des créneaux à thème : fitness, nage sportive, aquagym... On ne peut pas ouvrir tout en même temps comme on le faisait avant.

Ces efforts d'organisation, on l'a fait pour ce jour et avoir le plaisir de voir ces sourires et des clients heureux.

Quand on fait le parcours baigneurs, on est certain qu'ils évoluent dans un milieu sanitairement sécurisé. On a appliqué le maximum de règles. Maintenant, si les règles se desserrent au fur et à mesure, ce sera beaucoup plus simple pour nous."