Réouverture prochaine des musées : "J'ai bon espoir", assure Roselyne Bachelot à Reims

La ministre de la Culture est en visite à Reims ce vendredi. Roselyne Bachelot a visité le musée du Palais du Tau, fermé comme tous les lieux culturels à cause du Covid-19. Elle en a profité pour faire le point sur les discussions en cours et se montre optimiste quant à la réouverture des musées.

Optimiste mais pas décidée. Roselyne Bachelot a fait le point sur une possible réouverture des musées en France, fermés comme tous les lieux culturels à cause de la crise sanitaire depuis octobre. En visite à Reims, dans le musée du palais du Tau, la minisitre de la Culture dit, ce vendredi, avoir "bon espoir que nous pourrons rouvrir les musées sous peu, si les conditions sanitaires extrêmement préoccupantes, notamment en Moselle, le permettent".

La ministre rappelle qu'elle a entamé, lundi, un travail de concertation, avec différents responsables de musées, sur les conditions qui devront être réunies pour accueillir sans risque les visiteurs et personnels. "Nous avons établi un cahier des charges", dit Roselyne Bachelot sans donner davantage de précisions.

"Moi je suis très confiante !", Roselyne Bachelot, ministre de la Culture

Concernant le monde du spectacle, les festivals et concerts, la ministre affiche le même optimisme et recherche encore des "règles souples" permettant de répondre aux contraintes sanitaires aussi bien pour "les Vieilles Charrues que pour un spectacle dans un petit théâtre parisien". Roselyne Bachelot assure aux acteurs culturels que l'État ne les laisse pas tomber, "nous continuons à être là, massivement et financièrement".

La ministre interpellée par des intermittents

"Les aides financières ne font pas tout, on veut travailler", ont scandé des manifestants réunis devant le palais du Tau alors que Roselyne Bachelot en sortait. Le cortège ministériel a quitté les lieux sous les huées des intermittents qui demandaient à échanger avec la ministre.

Parmi les manifestants, certains ont été reçus à la mi-journée en sous-préfecture par un conseiller spécial de la ministre. "On est satisfait d'avoir été entendu mais on reste dans le flou pour la suite", commente Sylvain, un rémois intermittent du spectacle. Une autre table ronde avec des élus locaux et des acteurs du secteur culturel est organisée cet après-midi.