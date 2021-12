Repas de Noël et du réveillon : qu'y aura-t-il dans les assiettes des Dijonnais ?

Pour de nombreux Dijonnais, le repas de Noël sera traditionnel. Comme l'explique Marie-Pierre qui fait la queue pour composer un plateau de fromages bourguignons, les saveurs de Noël sont réclamées par la famille : "_Mes enfants aiment ces recettes classiques_, ça fait plaisir à tout le monde donc je ne vais pas m'embêter à chercher des plats originaux !"

Aurélie confirme, certains plats ne se mangent qu'à cette occasion et ce serait dommage de s'en priver. "_Le chapon et la dinde, je n'en mange qu'une fois par an_, je ne vais pas passer à côté en tentant autre chose."

Exemple d'étals remplis de légumes sous le marché des halles à Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

Les produits locaux et de saison sont recherchés

Cette recherche de plats de fêtes se ressent dans les ventes des commerçants du marché.

Les fromagers se font dévaliser et proposent des fromages spéciaux. "Les gens achètent différemment. Pendant l'année, ils choisissent deux fromages en moyenne. Là, ils font des plateaux et prennent plusieurs petits bouts de fromages variés. Par exemple, le fromage à la truffe marche très bien, comme les petits chèvres crémeux aux fruits confits" décrit Angèle. Au niveau des fruits de mer, les huîtres, crevettes et gambas ont toujours autant de succès.

Côté volaille, Didier, éleveur et vendeur, s'étonne du succès des pintades cette année. "Ca fait déjà depuis deux semaines qu'on en vend plein, et ça continue encore. Je ne sais pas pourquoi mais tout le monde veut de la pintade cette année, qu'elle soit coupée ou entière."

Pour le dessert, les escargots au chocolat et les marrons glacés font fureur chez Carbillet. Meryem y est vendeuse et elle confirme que le dessert le plus commandé reste la bûche qu'elle soit en grand format ou en buchette individuelle. Quels parfums ? "Les bûches au chocolat et celles aux fruits exotiques comme la passion et la banane marchent très bien!" affirme-t-elle.

D’après le baromètre annuel du CSA réalisé pour Cofidis, les Français dépenseront 129 euros pour le repas de Noël en 2021, soit 17 euros de moins que l’an dernier.