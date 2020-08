Repéré par Etienne Daho, Charles a joué de la cornemuse sur l'album de Jane Birkin

Charles Bertrand a eu la chance d'enregistrer aux côtés d'Etienne Daho et Jane Birkin.

Nous sommes entre Noël et le Jour de l'An 2020. Comme il en a parfois l'habitude, Charles Bertrand fait le tour des bars de Saint-Malo avec des amis. Le petit groupe chante, joue de la musique, fait la fête.

"Dans la soirée on nous a dit qu'Etienne Daho était dans la salle avec des gens. Il m'a demandé de venir à sa table. Il m'a offert un verre, on a beaucoup parlé, il m'a dit qu'il travaillait sur l'album de Jane Birkin et qu'il voulait inclure des instruments un peu différents comme la cornemuse," raconte le jeune homme de 20 ans qui a passé une année au sein du Bagad de Lann-Bihoué.

Enregistrement à Paris en juin

Etienne Daho note les coordonnées du Breton. Le temps passe, le confinement aussi. Au printemps, Charles reçoit un coup de fil du directeur artistique du chanteur. "Il m'a invité à venir aux studios de la Seine à Paris pour enregistrer." Evidemment, l'étudiant accepte. "J'avais envie d'ouvrir une porte sur quelque chose qu'on ne voit pas. Passer de l'autre côté de la scène pour toucher l’inaccessible. C'était à la fois impressionnant et surprenant."

L'enregistrement dure une petite heure. Avant son arrivée dans le studio, Charles ne sait pas ce qu'il doit jouer. "On ne m'a pas donné de partition. C'était très étrange pour moi. J'ai dû jouer sur la musique, ce qui n'est pas commun avec la cornemuse. D'habitude ce sont plutôt les autres instruments qui s'adaptent, mais c'était très intéressant."

Sortie de l'album prévue en novembre

Jane Birkin et Etienne Daho sont présents en studio. "Ils ont été vraiment très gentils et accessibles. Ils ont adoré." Charles n'a pas encore entendu le résultat final. Il doit revoir Etienne Daho dans les prochains jours pour écouter le morceau intitulé "A marée haute". Le grand public le découvrira dans quelques mois. La sortie du nouvel album de Jane Birkin "Oh ! Pardon tu dormais" est prévue en novembre.