VIDEO - Répétition générale avant le spectacle de Long Ma et des géants ce week-end à Toulouse

Ce week-end, la Halle de la Machine promet un spectacle de folie. La jument-dragonne Long Ma, le Minotaure, et l'Araignée géante déambuleront sur la piste des Géants samedi et dimanche lors de six spectacles bien distincts, trois par jour.

Ils sont fin prêts ! Les monstres de la Halle de la Machine à Toulouse sont prêts à vous en mettre plein la vue ce week-end de Pâques. Les trois géants : Long Ma, la jument-dragonne, Astérion, le Minotaure de Toulouse et l'Araignée géante vont offrir un spectacle de folie préviennent les équipes de la Halle de la Machine.

Ce vendredi avait lieu une répétition générale sur la Piste des Géants du quartier Montaudran. Long Ma s'est réveillée à l'extérieur avant de déambuler sur plusieurs mètres et de faire face au Minotaure, et de s'apprivoiser. L'Araignée elle, guette au loin, elle se tient prête à venir semer la zizanie ce week-end lors du spectacle.

Evitez au maximum la voiture

Le spectacle, gratuit, aura lieu sur deux jours, avec 3 scènes par jour : une en fin de matinée, une au cœur de l’après-midi et une en début de soirée. Néanmoins, chaque scène est différente.

Important : si vous prévoyez de venir profiter du spectacle, préférez les mobilités douces, ou les transports (Bus 8 ou 23). Evitez au maximum la voiture vu l'affluence attendue et le faible nombre de places de stationnement. Des parking-relais sont à disposition à Ramonville pour ensuite emprunter des navettes pour faire la liaison entre Ramonville jusqu'au jardin de la ligne, près de la Halle de la Machine. Aussi, les trains LIO s'arrêteront en gare de Montaudran.

Tous les détails du spectacle sur le site de la Halle de la Machine.