Report de la sortie du prochain James Bond : "On met à mal toute une économie" juge un distributeur de films

"Mourir peut attendre" ... et les fans aussi ! La sortie du 25ème volet des aventures de James Bond, prévue pour avril, a été reportée à novembre. Les producteurs du film l'ont annoncé ce mercredi, en raison de l'épidémie de coronavirus et après "une évaluation approfondie du marché mondial des salles de cinéma."

"Du jamais vu" selon le patron d'une société grenobloise de distribution de films

Leur crainte, c'est que les spectateurs boudent les salles de cinéma par peur du virus, alors que le blockbuster se doit d'être un succès pour être rentable. "En 20 ans de métier je n'ai jamais vu ça", confie Arnaud de Gardebosc, le patron d'MC4, une société grenobloise de distribution de films.

"Décaler un film comme ça, c'est un peu radical", poursuit ce professionnel du secteur. "C'est un signal fort qui met à mal toute une économie. C'était le film le plus attendu du 1er semestre, ça va être compliqué pour nous économiquement mais il va falloir faire sans. On s'oriente aussi vers un décalage de sortie pour d'autres films, et certains distributeurs commencent à avoir peur."

"Mourir peut attendre" sortira le 12 novembre au Royaume-Uni, puis dans le reste du monde.