REPORTAGE | À Saint-Pierre-sur-Orthe, des habitants fiers du film Au Nom de la Terre

Saint-Pierre-sur-Orthe, France

Sur les routes qui mènent à la ferme de la Touche, là où se déroule la majeure partie de l'histoire d'Au Nom de la Terre, il reste des traces discrètes du tournage de cette comédie dramatique. Si beaucoup d'habitants ne sont pas encore allés au cinéma, la simple évocation du film et de la présence de Guillaume Canet en 2018 en Mayenne, suscitent leur fierté.

"On dit que les Mayennais ont dix ans de retard. La preuve que non ! Si le film peut aider à repeupler nos campagnes ce serait une bonne chose. Ici dans le bourg de Saint-Pierre-sur-Orthe on a plus de commerces. On a la boulangerie, la coiffeuse" explique Monique. Dans ce village de 460 habitants, dans le nord de la Mayenne, à la frontière de la Sarthe, l'effervescence du long métrage n'est pas forcément visible. "Mais encore ce matin, une personne m'a appelé pour me demander le nom de la ferme en question" note l'élu. Ce dernier a aidé le régisseur du film dans le repérage et pour récupérer du matériel agricole.

Reportage dans le bourg de Saint-Pierre-sur-Orthe Copier

De son côté Serge est un habitant moins enthousiaste, lui qui assiste depuis sa naissance ici à la disparition des services et de la population. "Je ne pense pas que le film nous apportera quelque chose, si ce n'est faire connaître la commune. Le monde rural a besoin de vivre aussi. Les petites communes meurent doucement. C'est dommage parce qu'il y a plusieurs années ça vivait" constate ce Pétrucien de toujours. Finalement c'est aussi cela le message du film Au Nom de la Terre : redonner ses lettres de noblesse à la campagne.

Sur la route de la ferme de la Touche, les traces discrètes du tournage sont restées © Radio France - Martin Cotta

Le film cartonne dans les salles

Au niveau national, dès le premier jour, Au Nom de la Terre avait déjà dépassé les 80.000 entrées au cinéma et était encore en tête du box-office la semaine dernière. D'après Cinéville, à Laval 2.600 spectateurs ont été au rendez-vous le week-end dernier. 20.000 même dans tous les Cinéville de France.