REPORTAGE : dernières heures de vacances sur les bords de la Drôme.

Les vacances de la zone A touchent à leur fin. Ce lundi 2 mai marque le retour au travail et sur les bancs de l'école. Une fois encore la rivière Drôme a attiré beaucoup de vacanciers à la recherche de tranquillité, de nature et de détente.

Ce lundi c'est la fin des vacances et donc le retour au bureau ou à l'école. Mais ces deux dernières semaines ont été majoritairement ensoleillées avec des températures frôlant parfois les 30 degrés. Résultat, les bords de la Drôme ont été plébiscités par de nombreux vacanciers venus se détendre sur les bords de la Drôme aux eaux turquoise.

"C'était un très bon mois d'avril"

Beaucoup de vacanciers ont opté pour l'activité canoë cette année au grand bonheur de Pierre Capiez gérant de Canoë Drôme à Saillans. Sous sa casquette beige, son sourire en dit long "on a rarement eu un mois d'avril comme celui-ci" avec en moyenne 50% de réservations en plus et des week-ends pouvant aller jusqu'à deux-cents voire trois-cents réservations même s'il concède "nous sommes loin du taux de fréquentation estivale".

L'activité de Canoe Drôme bat son plein. © Radio France - Erwan Chassin

Bérénice et Cédric, un couple de parisiens se lance dans une descente de 6 kilomètres sur les eaux turquoises de la Drôme "c'est un très bon moyen de visiter et de contempler les paysages sauvages" se réjouissent-ils.

D'autres optent pour un verre sur l'une des terrasses d'un bar du centre-ville de Saillans, c'est le cas de Gaëlle et Fabien, deux amis "un petit rosé bien frais, ça ne fait pas de mal" s'amuse Gaëlle. Fabien, grand sourire, lui explique que "ces moments sont essentiels pour oublier le quotidien". "

Il faudra attendre à présent le mois de juillet pour retrouver la route des vacances.