REPORTAGE - Des bateaux électriques en location pour naviguer sur la Mayenne

Par Germain Treille et Hugo Charpentier, France Bleu Mayenne

Et si on partait en balade sur la Mayenne ? Il y a plusieurs moyens de naviguer sur notre belle rivière ! Le canoë-kayak, le pédalo, la barque ou le bateau à moteur. On peut aussi désormais louer un bateau électrique.