Dijon, France

C'est une bien belle manière de s'intéresser à notre patrimoine bourguignon : le voir et surtout l'écouter avec les oreilles de ceux qui le découvrent, avec curiosité et envie. C'est ce que nous a proposé l'émission "Bille en tête", diffusée du lundi au vendredi de 9h30 à 10h, sur RTS La Première, la radio publique suisse. Cette émission de trente minutes s'intéresse plus souvent aux localités de Suisse romande et mêle des propos d'habitants et l'histoire ou la gastronomie d'un territoire racontée par des guides et personnages locaux.

Le programme est conçu par l'historien gastronome Philippe Ligron et l'animateur Patrick Dujany, dit "Duja".

"La ville était assez calme début janvier. On a rencontré plein de gens merveilleux, des gens très accueillants. (...) Il y a une certaine fierté, les gens sont très heureux de vivre ici." — Duja

Pourquoi des Suisses se sont-ils intéressés à Dijon ? Copier

Au programme de l'émission : "visite royale de la Cité du Kir, dégustation mesurée des produits de la vigne, adjonction de cassis, reniflage de moutarde, œuf meurette plein l'andouillette, découverte de passages secrets, apparition de la Vierge et micro-trottoirs inédits en duo".

Écoutez les dix émissions de "Bille en tête" à Dijon

Épisode 1/10 (00:28:03)

Épisode 2/10 (00:28:02)

Épisode 3/10 (00:28:15)

Épisode 4/10 (00:27:01)

Épisode 5/10 (00:26:53)

Épisode 6/10 (00:28:18)

Épisode 7/10 (00:27:49)

Épisode 8/10 (00:27:59)

Épisode 9/10 (00:28:41)

Épisode 10/10 (00:28:33)

Découvrez les photos qui illustrent les dix émissions de "Bille en tête" à Dijon

Photos réalisées par Patrick Dujany (Duja) et Philippe Ligron, disponibles sur la page Facebook de l'émission

