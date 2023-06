REPORTAGE - Le journal des Eurockéennes 2023

Les Eurockéennes de Belfort se tiennent du 29 juin au 2 juillet sur la presqu'ile du Malsaucy. Une soixantaine d'artistes et projets sont au programme de ces quatre jours. Indochine, Orelsan, Lomepal, Phoenix, Fatoumata Diawara, Sigur Ros... font partie des têtes d'affiche. Mais les Eurocks, ce sont aussi des dizaines de millier de festivaliers, des animations, une ambiance que France Bleu Belfort Montbéliard vous fait vivre tous les jours.

ⓘ Publicité

Jour 1 : vaisselle réutilisable, campus et camping

Dans ce premier journal des Eurockéennes, on s'intéresse à la vaisselle réutilisable, nouveauté cette année pour diminuer les déchets sur le festival. On visite le Campus des Eurocks, un espace dédié à la vie étudiante au cœur du site. Et on fait un tour au camping qui, cette année encore, devrait être animé.

loading

Suivez l'actualité des Eurockéennes sur francebleu.fr et nos réseaux sociaux :