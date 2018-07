Daon, France

La Mayenne et ses 37 écluses. Un parcours de 86 km, très emprunté l'été par les bateaux. Le Conseil départemental vient donc de lancer une application. Son nom : Rivière La Mayenne. Elle donne des informations utiles pour naviguer l'esprit tranquille.

Au fil de l'eau avec une famille qui a loué un bateau électrique Copier

On y trouve une carte interactive de la rivière. Grâce à la géolocalisation de votre téléphone, vous pouvez suivre en temps réel votre navigation. L'application explique également la signalétique mise en place le long de la Mayenne. C'est bien utile quand vous arrivez aux abords d'une écluse. Pour chacune d'elle, il y a une fiche détaillée, photo à l'appui, et les horaires d'ouvertures et surtout vous dit si oui ou non il y a un éclusier pour vous ouvrir. Si ce n'est pas le cas, pas de panique , il y a un tutoriel vidéo qui vous montre comment passer tranquillement l'ouvrage. Par ailleurs, l'application Rivière la Mayenne relaie les arrêtés départementaux et vous informe lorsqu'il y a des interdictions de navigation.