La 27ème édition de la Folle Journée, qui devait se dérouler le dernier week-end de janvier dans 14 villes des Pays de la Loire dont Laval et Château-Gontier-sur Mayenne, se tiendra finalement du 27 mai au 6 juin et fera étape en Mayenne comme prévu.

Reportée à cause du coronavirus, la Folle Journée bientôt de retour à Laval et à Château-Gontier-sur-Mayenne

La Folle Journée en Mayenne fin mai et début juin

La musique adoucit les moeurs dit-on et permet surtout, en ce moment, d'oublier la crise sanitaire et ce fichu virus de la Covid-19. Après plusieurs semaines d'attente, la Folle Journée en Pays de la Loire va se dérouler du 27 mai au 6 juin. La 27ème édition de ce festival de musique classique met à l'honneur deux compositeurs de génie: Bach et Mozart.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les villes de Laval et de Château-Gontier-sur-Mayenne participent à l'événement. Plusieurs représentations y sont programmées, dans le respect des mesures de sécurité sanitaire.

►► à Laval : mardi 1er juin à 19h au Théâtre (200 personnes max.) et mercredi 2 juin à 19h au Reflet-Saint-Berthevin (100 personnes max.). Ouverture de la billetterie ce mercredi 19 mai à partir de 13h.

►► à Château-Gontier : les 28 et 29 mai au Carré, Scène nationale - Centre d’art contemporain. Ouverture de la billetterie ce mercredi 19 mai à l'Office de Tourisme.