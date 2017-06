Reprise de la librairie Sauramps à Montpellier: le personnel a fait son choix

Le tribunal de Montpellier a auditionné ce lundi les trois "candidats repreneurs" de Sauramps, la célèbre librairie en redressement judiciaire depuis le 13 mars dernier.Le tribunal rendra sa décision mercredi. Le personnel lui, a déjà choisi.

Pendant quatre heures ce lundi, le tribunal de Montpellier a auditionné les candidats à la reprise de la librairie Sauramps. Les représentants du personnel ont pu y assister et constater que les trois offres ne sont pas du même calibre.

Le libraire de Rodez Benoit Bougerol propose de reprendre uniquement le site d'Ales (Gard),il a donc peut de chance d'être retenu.

La deuxième offre a été déposé par la chaine de librairie Furet du Nord basée a Lille, elle reprend tous les sites sauf Odysseum à cause du montant du loyer, plus d'un million d'euros par an soit 15 % du chiffre d'affaire, c'est colossal.

L'architecte Fontès garde 37 emplois de plus que Furet du Nord

La troisième offre, qui a la faveur du personnel, a été faite par l'architecte montpelliérain François Fontes a la tête d'Ametis, un groupe immobilier aux reins solides, 200 millions d'euros de chiffre d'affaire l'an dernier. Lui, reprend tout: les magasins d'Ales, du Triangle et d'Odysseum et garde 94 des 119 salariés,37 de plus que Furet du Nord.

Alors certes, la librairie ce n'est pas son coeur de métier mais François Fontès précise "qu'il aime les livres qu' il veut sauver un fleuron de la culture montpelliéraine". Il ajoute qu'il a déjà mené ce type d'opération en se portant au chevet du magazine "Architecture d'aujourd'hui".

Le tribunal tranchera ce mercredi.