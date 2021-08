Reprise des activités sportives et culturelles bretonnes, la crise sanitaire plane encore

En Bretagne, les activités extrascolaires mettent le territoire à l'honneur. Le gouren, les cercles celtiques ou encore les bagads, tous reprennent en septembre. Nolwenn Nédélec est professeure de gouren à Quimper, elle y entraine 50 enfants. Cette année, elle est très inquiète de voir le nombre d'inscriptions chuter, "j'ai croisé certains parents dans la ville qui m'on prévenu qu'ils ne réinscriraient pas leurs enfants en septembre. _Ils ont peut que la crise sanitaire reparte le plus belle et préfère envisager un autre sport_." En effet, la lutte bretonne est un sport de contact qui se pratique à deux. L'année dernière, la reprise a été très difficile pour les enfants qui devaient faire des entraînements sans partenaire et chacun à deux mètres de distance. "Je pense qu'on va en perdre beaucoup malheureusement", soupire Nolwenn Nédélec. Elle qui est membre permanent du comité départemental de gouren, elle espère pouvoir donner envie à d'autres enfants en intervenant dans les classes du Finistère Sud tout au long de l'année scolaire.

La danse, plus "praticable" que la lutte

La reprise s'annonce peut-être moins compliquée pour le cercle celtique des Mederiens de Penhars. Valérie Nicolas en est la présidente, elle est optimiste pour les jours à venir. "Je suis pressée de repartir pour une saison presque ordinaire. On va devoir demander le pass sanitaire aux participants et il y aura également du _gel hydroalcoolique à disposition à l'entrée, à la sortie et entre les danses_." Le groupe n'a perdu quasiment aucun membre malgré les confinements et pourtant la troupe d'une quarantaine de personnes s'est retrouvée sans représentation pendant un an. "Quand on a repris c'était très difficile pour certains de devoir porter le masque, danser seul, la danse bretonne est une danse de contact."

La musique ne connaît pas la crise

L'ambiance est plus détendue du côté du Bagad Kimper. Sébastien le Bras est le président et malgré la crise sanitaire et la mise en place du pass sanitaire il ne s'attend pas à une perte du nombre de participants. Il envisage la rentrée sereinement, "on a déjà fait une porte ouverte et on compte déjà une dizaine d'inscriptions, c'est à peu près ce qu'on enregistre chaque année. Les gens ont envie de retrouver une vie normale et ça passe par la musique, ça fait plaisir." Le pass sanitaire sera tout de même demander pour pouvoir faire partie du bagad mais le président ne s'inquiète pas. "Finalement après le troisième déconfinement, on a eu pas mal de sollicitations, _on a fait beaucoup de représentations cet été. C'était idéal pour attirer de nouveaux adhérents_." Le Bagad Kimper met également en place cette année des cours de bombarde, caisse claire et cornemuse à Saint-Evarzec.

Les trois associations seront présentes samedi 4 septembre au forum des associations de Quimper.