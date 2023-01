Requiem de Mozart à l'Opéra de Bordeaux : la vie après la mort des matériaux

Pour ce Requiem de Mozart dont les représentations commencent ce vendredi à l'Opéra National de Bordeaux, les costumes, les décors, les accessoires, tout a été récupéré d'anciens spectacles, dans des friperies ou a été donné par des mécènes. La seule construction : une vingtaine de cercueils faits avec du bois de récup donné par la "Caisserie bordelaise". Sinon, chaque costume, perruque et accessoire existait sous une autre forme. Il a fallu découper, coudre, reprendre, et beaucoup imaginer. Céline Bignon la cheffe costume habillement a travaillé avec Jean Philippe Blanc, le Chef couturier qui explique : « On a rassemblé dans les réserves à peu près 75 à 80 % de ce qu'on voit en costume sur le plateau. Après, on a complété avec la réutilisation de vêtements collectés à Bordeaux. » Habits venus directement de la friperie solidaire "Relais Gironde".

ⓘ Publicité

Dernière réunion des services techniques de l'Opéra de Bordeaux avant la première représentation ce vendredi 20 janvier © Radio France - Laëtitia Heuveline

Cette prouesse a été rendue possible grâce à toute l'équipe de Caroline Boulay, la directrice technique : « Quand on sait le prix d'un décor d'opéra, pour une fois, ça fait du bien d'avoir une petite enveloppe. Il y a quand même des dépenses minimes qui sont liées à la sécurité. Toutes les accroches des décors doivent être neuves mais sinon ça fait vraiment du bien de ne pas dépenser des centaines de milliers d'euros. » L'économie totale réalisée est estimée à 40.000 euros. Caroline Boulay veut mettre en lumière les savoir-faire : « Ce qui est toujours important, c’est que nous on a des gens qui savent faire en déco, costumes, en couture, en habillage pour justement présenter quelque chose où personne ne se doute que s'il y a du zéro achat. »

loading

Pour le directeur Emmanuel Hondré c'est surtout le parallèle entre l'œuvre et la démarche qu'il faut retenir : « L’œuvre pose la question de ce qu'il y a après la mort et l'expérience que nous avons voulu mettre en place avec le metteur en scène, Stéphane Brauschweig, c'est d'interroger également la même question de la vie après la vie pour les matériaux et donc d'imaginer une autre manière de mettre en scène une production au lieu d'acheter des nouveaux matériaux, de prendre des anciens et de les faire renaître. »

Le directeur de l'Opéra de Bordeaux, Emmanuel Hondré, avant la première représentation du Requiem de Mozart zéro achat © Radio France - Laëtitia Heuveline

Le Requiem de Mozart à l'Opéra de Bordeaux a été mis en scène par Stéphane Brauschweig. Sept représentations sont proposées jusqu'au 28 janvier . Un an de travail a été nécessaire puisque la visite des stocks avec le décorateur, la première étape avant de faire la maquette de la mise en scène a été faite en mars 2022. L’Opéra national de Bordeaux possède en tout plus de 5000 m2 de stock répartis dans 2 lieux à Bacalan. L’ensemble de ces décors (2080 m2), costumes (815 m2) et accessoires (2530 m2) sont classés par production lorsque celles-ci sont encore actives, ou par catégorie, taille, silhouette...