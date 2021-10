Réseaux sociaux : Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram victimes d'une panne

s milliers d'utilisateurs de Facebook, d'Instagram, son application de partage de photos, et de WhatsApp, son application de messagerie, n'ont plus accès à leurs services, rapporte lundi le site Downdetector.com.

Les applications Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram ne fonctionnent pas depuis la fin de l'après-midi. On ne sait pas pour l'heure ce qui est à l'origine de la panne. Des milliers d'utilisateurs n'ont plus accès à leurs services confirme le site Downdetector.com. Ce site spécialisé a affirmé à l'agence Reuters avoir reçu plus de 20.000 rapports d'incidents de la part d'utilisateurs incapables de se connecter aux différentes applications.

Une panne commentée abondamment sur Twitter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix