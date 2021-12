La nouvelle année sera célébrée au restaurant et au théâtre à Avignon

Alors que les boites de nuit sont fermées, les bars restreints par l'interdiction de danser et l'obligation de fermer à 1 h 30 dans le Vaucluse, certains décident de fêter la nouvelle année au théâtre ou au restaurant. Les restrictions sanitaires : port du masque et pass sanitaire s'y appliquent toujours mais ça permet de finir l'année en pensant à autre chose qu'à la crise sanitaire.

Le repas du nouvel an se fera sans le DJ qui était prévu au restaurant du Novotel d'Avignon Centre. Mais la bonne ambiance sera quand même au rendez vous pour les 100 clients présents. Ce sont surtout des tables pour deux personnes qui ont été réservées. "Au lieu de s'ennuyer à deux ou d'inviter des amis à la maison en prenant le risque d'y avoir un cluster ou une contamination, les clients viennent au restaurant. Au moins ils ont l'ambiance autour du Nouvel An sans être tout seul et ils partagent un moment à deux" raconteCharles Antoine Ellis, responsable du service du soir.

Finir l'année au théâtre

Après le restaurant, certains vont finir l'année au théâtre. Au Palais du Rire, à Avignon intra-muros, les trois séances du spectacle "Toujours Célib" à 18 h 30, 20 h 30 et 22 h 30 sont presque complètes. Les 46 spectateurs par représentation seront masqués mais l'idée est de passer un bon moment explique Mélanie Vargas, la gérante du Palais du Rire : "Ce sont des gens qui ont vraiment envie de partager un moment plutôt intime, de parler du spectacle et d'échanger avec le comédien." D'ailleurs, une bouteille de champagne sera ouverte à la fin de la dernière séance, vers 23h45 : "on pourra trinquer à 2022 qui sera meilleure que 2021 j'espère."

La fin d'année se fêtera aussi au théâtre Le Paris à Avignon même si un spectacle sur les trois proposés a été annulé parce qu'un comédien a été testé positif au Covid-19. Eric Gautret, producteur de spectacles qui tiendra le théâtre Le Paris à Avignon le soir du 31 raconte : "C'est toujours une très bonne ambiance. On vient pour partager un bon moment, des émotions avec des artistes." Histoire de penser à autre chose qu'à la crise sanitaire : "Même le masque, on l'oublie. L'espace d'une heure et demie, on met tout ça de côté. On est dans un lieu protégé et privilégié." Les séances seront finies avant le décompte vers la nouvelle année mais Eric Gautret l'assure : "On transmettra tous nos espoirs et toute l'énergie pour 2022." Les deux spectacles qui se joueront au théâtre Le Paris sont "Adorable" et "Le clan des divorcées."

