Restauration de l'église de Saint-Antoine-l'Abbaye : le coût s'envole en raison de l'état de la façade

Alors que la première phase de la restauration de l'église de Saint-Antoine-l'Abbaye est toujours en cours, l'estimation du coût de la seconde phase des travaux vient d'être revue à la hausse, comme le révélaient nos confrères du Dauphiné Libéré ce vendredi. Le devis passe ainsi d'un peu moins de 700.000 euros à... plus de 5 millions!

La cause ? La fragilité de la pierre utilisée lors de la construction de l'édifice, au Moyen-Âge, du grès mollassique - un matériau local. Une fragilité que l'on a découvert au moment du chantier. "La façade parait en bon état, mais en fait la pierre est rongée de l'intérieur, explique Aymeric Perroy directeur de la culture et du patrimoine au Département de l'Isère. Ce qui fait qu'à certains moment la façade de la pierre se détache et on perd du coup les éléments sculptés. La façade de Saint-Antoine-l'Abbaye, c'est avant tout une immense sculpture. D'où le coût : _chaque élément est sculpté à la main_."

Tous les éléments sont sculptés à la main - Département de l'Isère

Si la première tranche des travaux suit son cours - 2,5 millions d'euros - il va falloir revoir le financement de la seconde tranche. C'est le Conseil départemental de l'Isère qui prend en charge la plus grande partie des travaux (44%), suivi de l'Etat (40%), la Région (15%) et la commune (1%).

Protection de la façade contre les intempéries

Mais avant de passer à la seconde phase des travaux, dont l'estimation du coût s'envole, Jean-Pierre Barbier veut faire de la protection de la façade contre les intempéries une priorité. Le président du Département de l'Isère évoque "une toiture", en précisant que "ce sera le rôle des architectes de déterminer si c'est possible". "Ce serait _une protection définitive qui reprendrait des éléments architecturaux qui existaient auparavant mais que nul vivant n'a vu_. De toute façon les choses se feront avec les Bâtiments de France ; on va voir avec eux ce qui est possible, ce qui acceptable, et aussi ce qui acceptable par la population. C'est un beau projet, qui va marquer l'histoire de l'abbatiale de Saint-Antoine, donc il faut le partager au maximum."

Le projet, on le comprend, va faire l'objet d'une concertation entre les différents acteurs et financeurs. En attendant, l'intérieur de l'église continue d'accueillir le public, de même que le musée départemental de Saint-Antoine-l'Abbaye.